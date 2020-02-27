Пьяные контрабандисты на внедорожнике пытались "прорваться" на границе с Венгрией. Видео

В среду, 26 февраля, на границе с Венгрией пьяные украинцы на внедорожнике Mitsubishi устроили провокацию. Шестерых злоумышленников задержали.

Они быстро двигались на автомобиле в сторону государственного рубежа и остановились прямо перед заградительным забором. Затем контрабандисты начали ломать ограждение, знаки, нецензурно выражаться и угрожать пограничному наряду, сообщили на сайте Государственной пограничной службы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Требования правоохранителей показать документы для проверки мужчины проигнорировали, затем сели в машину и пытались скрыться. Чтобы остановить беглецов, пограничники сделали предупредительный выстрел в воздух, на место вызвали сотрудников Национальной полициии.

Пьяные контрабандисты пытались "прорваться" на границе с Венгрией dpsu.gov.ua

Злоумышленников задержали, ими оказались жители Виноградовского района Закарпатской области. Ранее они неоднократно попадали в поле зрения пограничников во время попыток незаконного перемещения через границу табачных изделий.

"Всех правонарушителей привлекли к админответственности по ст.185-10 КУпАП. Поскольку у одного из задержанных отсутствовали документы, удостоверяющие личность, его привлекли к ответственности еще и по ст. 202 КУпАП "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда/выезда". Дело направлено в суд", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Ужгороде задержали почетного консула Латвийской республики Юрия Игнатко, который пытался провезти контрабандные сигареты.

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