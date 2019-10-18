Путин уходит с Донбасса? Появился важный сигнал

Выход России из договорной базы по приложениям к конвенциям 1949 года может свидетельствовать о скором выводе войск Путина с Донбасса и прекращении войны.
Такое мнение выразил белорусский аналитик, эксперт Украинского Института Будущего Игар Тышкевич на Facebook. Он добавил, что это очень важный и серьезный шаг, ведь далее последует изменение политики России.
"Приложение 1 формализует не только гарантии соблюдения прав гражданского населения. Это еще и по обращению с военнопленными, по гарантиям для медиков по сохранению жизненно важной инфраструктуры на оккупированных территориях. Но самое главное – это о безусловном сотрудничестве по уголовному преследованию и выдаче военных преступников", – отметил Тышкевич.
По его словам, в случае с Украиной это может быть, например, выход с Донбасса.
"В таком случае переход территории под контроль даже международных сил дает возможности расследовать нарушения конвенций и приложения 1. И далее требовать выдачи военных преступников. (Вооруженный конфликт есть – преступники есть). Тем более, что СССР взял на себя обязательство беспрекословно выполнять положения приложения, если вторая сторона также их выполняет. Украина ратифицировала документ", – подчеркнул эксперт.
При этом, отметил Тышкевич, не исключен обратный вариант – эскалация на украинском либо другом направлении. В таком случае приложения к конвенции также окажутся "лишними".
Владимир Путин
Liga
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о выходе страны из международного договора о правах мирного населения во время войн.
Согласно данному протоколу в рамках Четвертой Женевской конвенции, ранее СССР признавал компетенции комиссии по расследованию нарушений прав граждан при вооруженных конфликтах
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.