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18 октября • обновлено в 07:29
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Путин уходит с Донбасса? Появился важный сигнал

2.2т Читать материал на украинском

Выход России из договорной базы по приложениям к конвенциям 1949 года может свидетельствовать о скором выводе войск Путина с Донбасса и прекращении войны.

Такое мнение выразил белорусский аналитик, эксперт Украинского Института Будущего Игар Тышкевич на Facebook. Он добавил, что это очень важный и серьезный шаг, ведь далее последует изменение политики России.

"Приложение 1 формализует не только гарантии соблюдения прав гражданского населения. Это еще и по обращению с военнопленными, по гарантиям для медиков по сохранению жизненно важной инфраструктуры на оккупированных территориях. Но самое главное – это о безусловном сотрудничестве по уголовному преследованию и выдаче военных преступников", – отметил Тышкевич.

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По его словам, в случае с Украиной это может быть, например, выход с Донбасса.

"В таком случае переход территории под контроль даже международных сил дает возможности расследовать нарушения конвенций и приложения 1. И далее требовать выдачи военных преступников. (Вооруженный конфликт есть – преступники есть). Тем более, что СССР взял на себя обязательство беспрекословно выполнять положения приложения, если вторая сторона также их выполняет. Украина ратифицировала документ", – подчеркнул эксперт.

При этом, отметил Тышкевич, не исключен обратный вариант – эскалация на украинском либо другом направлении. В таком случае приложения к конвенции также окажутся "лишними".

Владимир Путин

Владимир Путин

Liga

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о выходе страны из международного договора о правах мирного населения во время войн.

Согласно данному протоколу в рамках Четвертой Женевской конвенции, ранее СССР признавал компетенции комиссии по расследованию нарушений прав граждан при вооруженных конфликтах

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Игар Тышкевич
Место
Россия
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Украинский Институт Будущего это нечто. Иксперд в УИБУ наверное не самая последняя должность в этом таинственном заведении.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Украинский институт будущего. Занятое название. На входом в учреждение должна быть надпись из одного словаи"запануемо". А статья фуфло. Попытка найти политическую перемогу страны 404 в процессе зимней миграции тюленей в Заполярье.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
О! Еще один "эксперт". Фигней страдает. У них, когда их россказни не сбываются, ответ один: Я представил ВОЗМОЖНЫЙ вариант событий. Я так вижу! Ну, а варианты то возможны различные...
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