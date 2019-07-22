Войска Путина в Чернобыльской зоне: названы опасные признаки

Распространяемая в сети информация о том, что якобы в Чернобыльской зоне отчуждения на территории Беларуси находятся российские военнослужащие и военная техника, цель которых – захват Киева, – отчасти заслуживает доверия.

"Действительно, может быть правдой, что российские войска находятся в приграничных районах Украины", – сказал OBOZREVATEL военный эксперт Олег Жданов.

"Тем более в Чернобыльской зоне, поскольку она является зоной отчуждения и на территории Беларуси, и там прекрасно можно тренировать войска. Там нет населения. Это фактически готовый полигон", – заметил эксперт.

Владимир Путин и Сергей Шойгу Официальный сайт президента РФ

Жданов заявил: "То, что российские вооруженные силы отрабатывают как один из вариантов агрессии против Украины план захвата нашей страны, в первую очередь, захвата столицы – тоже правда. Такие планы 100% есть. Все остальное – это уже вымысел и паника".

Отвечая на вопрос, что в таком случает может послужить спусковым крючком для реализации такого сценария Кремлем, он сказал: "Просто хотелка Путина как верховного главнокомандующего вооруженных сил Российской Федерации. Мы уже знаем, что и Совет Федерации, и Госдума на 100% подконтрольны Путину. Завтра он соберет Совет Федерации, и тот примет решение идти на захват Киева, чтобы снести "хунту", победить "фашизм" и "освободить" народ Украины".

В то же время эксперт заметил: "Сегодня это уже сложно реализовать в международном плане. Избран новый состав Верховной Рады, в которой ни одного националиста. Поэтому говорить о том, что у нас "фашистский режим", тоже уже нельзя".

Вместе с тем он убежден в том, что в сложившейся ситуации высшему военно-политическому руководству Украины следует "принимать адекватные меры в плане усиления обороноспособности страны с северного направления".

Как писал OBOZREVATEL, волонтер и активист Владимир Мартынюк сообщил: "Только что разговаривал с жителем Иванковского района, проживающим рядом с границей с Беларусью. Утверждает, что в белорусской части Чернобыльской зоны сейчас полно солдат и техники армии РФ. Общаясь с украинцами, которые традиционно ходят через границу в Беларусь, эти военные заявляют, что их задача – быстро занять Киев".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!