"Путин не уйдет": у Авакова объяснили план по Донбассу

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не согласится увести из "ДНР" и "ЛНР" свои войска. План поэтапного освобождения Донбасса, который озвучил глава МВД Арсен Аваков, учитывает этот фактор.

Об этом заявил в эфире ObozTV советник главы МВД Зорян Шкиряк.

Советник Авакова отметил, что ввод миротворцев ООН на Донбасс поддерживают США, Евросоюз и "все цивилизованные страны мира", но при этом призвал "смотреть на реалии".

"Наша позиция в одном - если заводить миротворцев, они должны размещаться по всей территории оккупированной части Донбасса и взять под контроль государственную границу. Кто-то верит в то, что Путин на это пойдет? Ввод миротворцев подразумевает полный вывод российских оккупационных войск, которые присутствуют на украинской оккупированной территории в количестве 10-15 тысяч. Кто-то в это верит? Нет!" – подчеркнул Шкиряк.

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"Путин с Донбасса не уйдет. Он заинтересован продолжать агрессию в Украине, поддерживать этот конфликт с целью шантажа не только Украины, но и всего цивилизованного мира. Поэтому план поэтапной деоккупации, который также включает ввод миротворческого контингента, является на сегодняшний момент наиболее приемлемым для обсуждения с нашими международными партнерами", - отметил он.

По мнению Шкиряка, план Авакова "может быть воплощен в жизнь и реализован при определенных обстоятельствах".

Советник главы МВД не стал прогнозировать, когда этот план могут привести в действие. По его словам, "загадывать сроки - дело неблагодарное".

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинский историк Александр Палий выразил мнение, что Россия будет выводить войска из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей так же, как СССР уходил из Восточной Германии и Чехословакии.