Народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко заявил, что Украина якобы сама спровоцировала аннексию Крыма , "приняв" в 2014 году закон о языке.

Это заявление, как минимум, говорит о его низком политическом уровне. О совершенном отсутствии у него понимания того, что происходит сейчас со стороны России по отношению к Украине.

Господин Устенко фактически оправдывает бандита, пытаясь находить какие-то поводы, которые якобы заставили бандита совершить преступление против нашего общего дома, против нашего народа.

Вместе с тем истина лежит в абсолютно очевидном. Бандиту, который задумал преступление, не нужны какие-либо поводы со стороны жертвы преступления. У бандита всегда есть причины для преступления.

В данном случае причиной преступления является вся Украина, украинская нация, украинский многонациональный народ, которые жаждут независимого развития, независимого обустройства на своей земле. Соответственно, это есть причина российской агрессии, потому что без тотального контроля над территорией Украины, над украинским народом Россия не может реализовать свои истинные цели, одна из которых – возрождение имперских качеств, когда она диктует условия своего места в мире и места своих соседей.

Только потому, что мы живы и хотим свободного развития, мы стали объектом нападения России

Но возрождение этих имперских качеств России могло начаться только с подавлением воли Украины.

Поэтому, если господин Устенко хочет найти причину нападения России, то причина – это он сам, его мама, его дети, его народ. Только потому, что мы живы и хотим свободного развития, мы стали объектом нападения России.

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