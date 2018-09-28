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Путин - агрессор: вышедший из СИЗО антимайдановец ''Топаз'' сделал первое заявление

12.5тЧитать материал на украинском

Антимайдановец Игнат Кромский ("Топаз"), который 28 сентября вышел из СИЗО, признал Россию агрессором.

Как передает в Facebook UA:Харьков, на выезде из следственного изолятора активисты заблокировали автомобиль с "Топазом", за рулем которого был Александр Шадрин.

Люди, которые собрались вокруг, спросили у Кромского, признает ли он свои действия преступлением. Однако тот ответил коротко: "Ребята, вы же понимаете, у каждого свой взгляд".

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Комментируя отношение к террористам "Л/ДНР", антимайдановец заявил, что "у них своя идея, у меня есть дом свой".

При этом он ответил, что якобы осуждает агрессию главы России Владимира Путина в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, отпустить "Топаза" из колонии приказал суд, рассмотрев ходатайство его защиты по так называемому "закону Савченко". Напомним, Кромский был осужден на сроком на 8 лет в 2014 году.

Читайте все новости по теме "Антимайдан" на OBOZREVATEL.

Тема
Антимайдан
Место
УкраинаХарьков
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Он Алекс
Он Алекс
Аленина обоссалась от страху, хуйло агрессор говорит .. ахаха
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1
0
Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Он Алекс, ах ах животное, а помнишь как сорок ваших ишаков скакали под речевку ополченца: "Кто не скачет тот защитник, а кто скачет тот пидор?" поищи в ютубе, говно
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0
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
"Игнат, говори так как нам ну...(ЖНО) и поправляется тут же: как на духу". Вот поэтому Русский мир уйдет из Украины. потому что вы не заставите людей жить так, как вам НУ... А искренне он будет говорить, когда уедет в Россию из вашего зверятника
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Попова Марина
Попова Марина
Набежали толпой,дебилы
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