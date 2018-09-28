Путин - агрессор: вышедший из СИЗО антимайдановец ''Топаз'' сделал первое заявление

Антимайдановец Игнат Кромский ("Топаз"), который 28 сентября вышел из СИЗО, признал Россию агрессором.

Как передает в Facebook UA:Харьков, на выезде из следственного изолятора активисты заблокировали автомобиль с "Топазом", за рулем которого был Александр Шадрин.

Люди, которые собрались вокруг, спросили у Кромского, признает ли он свои действия преступлением. Однако тот ответил коротко: "Ребята, вы же понимаете, у каждого свой взгляд".

Комментируя отношение к террористам "Л/ДНР", антимайдановец заявил, что "у них своя идея, у меня есть дом свой".

При этом он ответил, что якобы осуждает агрессию главы России Владимира Путина в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, отпустить "Топаза" из колонии приказал суд, рассмотрев ходатайство его защиты по так называемому "закону Савченко". Напомним, Кромский был осужден на сроком на 8 лет в 2014 году.