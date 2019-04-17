Пропали гильзы? В деле о стрельбе на посту на Одесщине всплыл странный нюанс

После вооруженного нападения на грузовом пункте контроля веса авто на Киевской трассе в Одесской области с места преступления пропали гильзы.

Такое заявление сделала активиста Олеся Голодюк, которая ранее также опубликовала на своей странице в Facebook видео с камер наблюдения. По ее словам, к исчезновению боеприпасов причастен инспектор Патрульной полиции Одесщины Александр Латиш.

"Каким-то странным образом расстреляли людей на посту именно в его смену. И еще больше удивляет, что именно после его появления на месте преступления, исчезли гильзы. Гильзы были зафиксированы в прямом эфире", — подчеркнула она.

Facebook Олеси Голодюк

Голодюк утверждает, что ранее он препятствовал работе инспекторов "Укртрансбезопасности".

Другая женщина-очевидец рассказала, что услышала стрельбу и выбежала на улицу. Она увидела несущихся человек 50, которые начали трощить машины.

В свою очередь, спикер ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк уточняет, что в деле появилось слишком много вопросов, поэтому оно требует тщательного расследования.

"Вопрос, что это за активисты стоят вместе с "Укртрансбезопасностью", кормятся за их счет, проживают, и вообще ведут деятельность? Как так получилось, что свет и камеры отключены было именно в "Укртрансбезопасности" на весовом комплексе именно во время нападения?" — спросил он.

По его словам, вскоре ответы на эти вопросы будут найдены.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевской трассе возле поста в селе Дачное (Одесская область) неизвестные устроили стрельбу по людям и машинам.

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