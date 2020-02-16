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16 февраля • обновлено в 11:31
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Ушел из дома и не вернулся: на Киевщине разыскивают пропавшего подростка

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В Киевской области, в городе Украинка, полиция разыскивает 17-тилетнего Даниила Куцана. Он пропал в пятницу, 14 февраля.

Об этом сообщила Национальная полиция Обуховского района. По их информации, вечером 14.02.2020 подросток вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Под Киевом пропал подросток

Под Киевом пропал подросток

Пропавшему на вид 17 лет, рост – 170 сантиметров, худощавое телосложение, овальное лицо, русые волосы и карие глаза. Был одет в белую худи с капюшоном, темные спортивные штаны и кроссовки.

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При наличии любой информации о возможном местонахождении пропавшего подростка, правоохранители просят сообщать на спецлинию Нацполиции "102".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полиция Киева объявила в розыск несовершеннолетнего парня Александра Скубу, который ушел из дома еще 4 февраля. Позднее подросток был найден – выяснилось, что он решил жить отдельно от родителей и арендовал квартиру

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Автор
Игорь Никитин
Место
Украина
Теги
ребенок пропал человек
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