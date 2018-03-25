"Происки США и карателей": блогер рассказал о панике из-за желтого снега в ОРДЛО

Несколько дней назад в Африке случилась песчаная буря: ветер дул в направлении Украины, и частицы песка местами выпали вместе со снегом в виде осадков, в частности, на территории ОРДЛО.

Об этом на своей странице в Facebook написал блогер и журналист Денис Казанский, отметив, что из-за "желтого снега" у жителей "ЛНР" началась паника.

"У людей, увидевших желтый снег, возникла своя версия случившегося - эксперименты американцев, химическое оружие карателей, радиоактивные осадки. Какой-то мужчина даже стал проводить эксперименты - растапливать снег и исследовать осадок под микроскопом. И конечно же песка в снеге не оказалось! Тут-то сразу стало ясно чьи это происки", - написал Казанский.

"Песчаная буря - это буднично и не интересно. Людям нужны страсти и конспирология. Чтобы обязательно был чей-то злой умысел, чтобы всюду были происки врагов. Интересно, как это объяснить с точки зрения психологии? Откуда эта потребность?" - задался вопросом блогер.

Как писал "Обозреватель", на Донбассе возникла паника из-за нового указа террористов.