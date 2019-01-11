Продвигали Россию? Фукс и компания попали на карандаш ФБР

Скандальный олигарх Павел Фукс и народный депутат, сопредседатель группы "Відродження" в Верховной Раде Виталий Хомутынник попадают под спецрасследование советника ФБР Роберта Мюллера.
По данным американца, некоторые из украинцев, которые были на инаугурации президента США Дональда Трампа, пытались предложить "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами России. Он проверит всех присутствующих.
Как сообщают СМИ, Фукс сотрудничал с Федеральной службой безопасности РФ, а Хомутынник известен сотрудничеством с Фуксом.
Виталий Хомутынник
Latifundist
Павел Фукс
"Гордон"
Как сообщал OBOZREVATEL:
Хомутынник был замечен в компании с российским олигархом Павлом Фуксом и замглавой фракции "Народный фронт" Андреем Иванчуком, которых задержали в Мексике.
В конце декабря появилась информация о том,что Хомутынник вместе с Фуксом пытаются провернуть аферу с украинской компанией "Центрэнерго".
В августе 2018 года Фукс отсудил у Киевского метрополитена около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн пошли непосредственно в карман путинского миллиардера.
После ряда резонансных публикаций в нашем издании Фукс начал давить на OBOZREVATEL и развернул черную дискредитационную кампанию против главы редсовета СМИ Михаила Бродского.
В частности, он начал размещать заказные лживые материалы на низкопробных сайтах, распространять банерную рекламу, а также планировал разгонять дезинформацию с проплаченных бордов.
Для реализации своего плана Фукс привлек активиста "Дорожного контроля" и блогера Андрея Дзиндзю. Тот, выполняя указки своего покровителя, нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского, также присоединился к распространению лживой информации о Бродском в сети.
Узнав обо всех попытках дискредитации со стороны олигарха, Бродский заявил, что будет защищать репутацию от провокаций Фукса в суде.
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