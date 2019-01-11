Продвигали Россию? Фукс и компания попали на карандаш ФБР

Скандальный олигарх Павел Фукс и народный депутат, сопредседатель группы "Відродження" в Верховной Раде Виталий Хомутынник попадают под спецрасследование советника ФБР Роберта Мюллера.

По данным американца, некоторые из украинцев, которые были на инаугурации президента США Дональда Трампа, пытались предложить "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами России. Он проверит всех присутствующих.

Как сообщают СМИ, Фукс сотрудничал с Федеральной службой безопасности РФ, а Хомутынник известен сотрудничеством с Фуксом.

Виталий Хомутынник Latifundist

Павел Фукс "Гордон"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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