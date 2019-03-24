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"Прикрывал пацанов": выяснились детали трагической гибели бойца ВСУ на Донбассе

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В воскресенье, 24 марта, в Станице Луганской похоронили погибшего бойца 93-й бригады Холодный Яр Максима Сирина.

Как сказано на странице бригады в Facebook, в день трагедии, 21 марта, когда боевое дежурство бойца уже закончилось, внезапно разгорелся бой с террористами, и он решил остаться, чтобы помочь.

"Оккупанты били по соседних позициях. И "Шалений" отошел с наблюдательного пункта на огневые позиции, начал прикрывать пацанов. Оккупанты применяли стрелковое оружие, ручные гранатометы. Максим высунулся, и так пуля его поймала", — рассказал боец с позывным "Фанат".

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Максим Сирин

Максим Сирин

место гибели бойца

место гибели бойца

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне ВСУ жестко расправились с террористами на Донбассе, уничтожив пятерых из них.

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Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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