"Превратим в сухопутную!" В России заговорили о вторжении в Украину после выборов

На российском телевидении предложили захватить все побережье Азовского и Черного морей в Украине в случае нестабильности после окончания выборов.

Преступный призыв озвучил профессор Московского государственного университета международных отношений Андраник Мигранян в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале". Фрагмент его выступления опубликовал на своей странице в Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Глубочайший кризис возникает тогда, когда у Порошенко будет очень близкий результат с Зеленским. И, конечно, когда они схлестнутся уже за пределами избирательного поля, тогда Украину можно превратить в сухопутную державу, чтобы не думать о том, что какие-то корабли туда подплывают или отплывают", — нагло заявил Мигранян.

Российские корабли "Экономика сегодня"

Цимбалюк, в свою очередь, расценил слова сторонника агрессии против Украины как надежду на потерю контроля в нашей стране, чего ни в коем случае нельзя допустить.

"Братский привет" из Москвы: как превратить Украину в сухопутную державу. Надежда на дезорганизацию украинского государства. Что ждет Кремль от выборов в Украине? Русские мечтают, чтобы в Украине воцарился хаос!!!" — предупредил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мигранян озвучил имперскую мечту Кремля о том, что в обозримом будущем россияне и украинцы станут одним народом. По его мнению, это случится после падения США, которые якобы ответственны за войну, на самом деле развязанную Россией, на Донбассе.

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