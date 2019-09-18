"Предприятия в офшорах": строительный гигант угодил в скандал

Строительная корпорация "Укрбуд", имеющая все признаки пирамиды, вновь оказался в центре скандала.

На заседании круглого стола в Ассоциации городов Украины в Киеве 17 сентября экс-народный депутат Наталия Новак заявила, что компания уклоняется от уплаты налогов.

"Возьмите "Укрбуд". Корпорация состоит из многих предприятий, которые все – в офшорах. Что касается рабочих мест, то у них все рабочие работают за кэш: они на месяц делают контракт, в следующий месяц – еще один контракт. Налоги они не платят", – отметила Новак.

Она добавила, что строительная отрасль в Украине на сегодняшний день полностью находится в тени.

Заседание круглого стола 17 сентября

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" скрывается масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.

Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Длительное время корпорацией руководил экс-народный депутат Украины Максим Микитась.

Ранее Микитась был уличен в новой афере, выиграв посредством связанных с ним компаний тендер на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту.

14 мая к должностным лицам "Укрбуд девелопмент" с обысками приходили сотрудники НАБУ. Следственное действие санкционировано и проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.

Киевская администрация выдала фирме с орбиты Максима Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.

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