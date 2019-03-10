"Предателю железобетон!" Офицер ВСУ показал нового мертвого террориста "ЛНР"

В сети показали фото террориста "ЛНР" Андрея Грищенко с позывным "ЗАС", которого 7 марта украинские защитники ликвидировали на Луганщине.

Снимки опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). "07.03.19 "бригада 200" пополнилась очередным бойцом, Грищенко "ЗАС" Андрей из Первомайска", – написал он на своей странице в Facebook.

Он воевал против ВСУ на Донбассе с 2014 года. Террористы уточняют, что боевик был уничтожен на "передовых позициях".

Андрей Грищенко

В комментариях украинцы нелестно отзываются о Грищенко. "Предателю железобетон", – пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боевых бригадах Сухопутных войск ВСУ появилась новая символика. На них есть надписи "Божьей Милостью", "Вместе к победе" и "Украина или смерть". Она вызвала настоящую истерику у террористов.

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