|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Предателю железобетон!" Офицер ВСУ показал нового мертвого террориста "ЛНР"

1.9тЧитать материал на украинском

В сети показали фото террориста "ЛНР" Андрея Грищенко с позывным "ЗАС", которого 7 марта украинские защитники ликвидировали на Луганщине.

Снимки опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). "07.03.19 "бригада 200" пополнилась очередным бойцом, Грищенко "ЗАС" Андрей из Первомайска", – написал он на своей странице в Facebook.

Он воевал против ВСУ на Донбассе с 2014 года. Террористы уточняют, что боевик был уничтожен на "передовых позициях".

Новости
Сил ВСУ не хватит? В Украине назвали единственный шанс справиться с Россией

Андрей Грищенко

Андрей Грищенко

В комментариях украинцы нелестно отзываются о Грищенко. "Предателю железобетон", – пишут они.

"Предателю железобетон!" Офицер ВСУ показал нового мертвого террориста "ЛНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, в боевых бригадах Сухопутных войск ВСУ появилась новая символика. На них есть надписи "Божьей Милостью", "Вместе к победе" и "Украина или смерть". Она вызвала настоящую истерику у террористов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
7
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шматок Сергій
Шматок Сергій
что-то не слышно кваканья из-за поребрика...опарыши сачкуют?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги