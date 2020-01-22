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22 января • обновлено в 13:26
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Предал Украину: суд вынес жесткий приговор судье за работу на Россию

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Суд признал виновным судью Красногвардейского районного суда захваченного полуострова Крым в государственной измене. Ему присудили 12 лет лишения свободы.

Решение вынес Святошинский райсуд Киева в порядке специального судебного разбирательства, сообщили в Офисе генерального прокурора.

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"Гражданин Украины – судья указанного суда в марте – ноябре 2014 г. обеспечивал становления и укрепления оккупационной власти РФ путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым", – говорится в сообщении.

Также стало ясно, что он, будучи назначенным на должность судьи так называемого "Красногвардейского районного суда Республики Крым Российской Федерации", выполнял функции представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора.

Суд вынес жесткий приговор судье за работу на Россию

Суд вынес жесткий приговор судье за работу на Россию

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали фото украинских коллаборационистов, которые перешли воевать на сторону террористов "Л/ДНР" или оккупантов российской регулярной армии в аннексированном Крыму.

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Весь Курман (пгт Красногвардейское, станция Урожайная) в AXУE от решения Святошинского райсуда XУEBA!!!
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Куни Чан
Куни Чан
Хoxлы вы за оккупацию и уничтожение Крыма еще ответите!
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Что за бред??
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