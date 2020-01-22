Предал Украину: суд вынес жесткий приговор судье за работу на Россию

Суд признал виновным судью Красногвардейского районного суда захваченного полуострова Крым в государственной измене. Ему присудили 12 лет лишения свободы.

Решение вынес Святошинский райсуд Киева в порядке специального судебного разбирательства, сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Гражданин Украины – судья указанного суда в марте – ноябре 2014 г. обеспечивал становления и укрепления оккупационной власти РФ путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым", – говорится в сообщении.

Также стало ясно, что он, будучи назначенным на должность судьи так называемого "Красногвардейского районного суда Республики Крым Российской Федерации", выполнял функции представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали фото украинских коллаборационистов, которые перешли воевать на сторону террористов "Л/ДНР" или оккупантов российской регулярной армии в аннексированном Крыму.

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