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Томос для Украины: названа главная опасность ''православных титушек''

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Россия в ответ на создание единой украинской православной церкви может раскачивать ситуацию в Украине при помощи "православных титушек".

Об этом заявил в эфире ObozTV заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко. По его мнению, такой сценарий может быть реализован в Украине с приближением выборов.

Как отметил эксперт, РФ не успела помешать получению Украиной Томоса об автокефалии, поскольку "была удивлена, что все так быстро произошло".

"Я не исключаю, что они засылали российских "православных титушек" на территорию Украины, но благодаря введению военного положения и суперконтролю российских граждан, я считаю, что часть из них или все не были пропущены", – пояснил он.

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По мнению Петренко, украинцы, даже если они радикально настроены, еще не готовы к негативным действиям.

"Если мы говорим о реально верующих людях, для них использование конфликта – не выход. Те, кто реально верит, могут молиться перед Верховной Радой, молиться за мир в Украине, делать православные шествия. Для того, чтобы переориентировать ситуацию в конфликт, нужны "православные титушки"… Думаю, что они еще сыграют свою роль позже, ближе к выборам", – считает он.

При этом эксперт уверен, что Кремлю уже не удастся помешать созданию единой украинской церкви.

"Томос – это все-таки уже формальность. Он будет так или иначе, и они это предотвратить уже не смогут. Могли бы помешать Собору, тогда Собор бы раскололся... Если бы они могли противостоять в тот период, это могло как-то остановить выдачу Томоса. А сегодня Томос будет выдан автоматически", – заключил эксперт.

Томос для Украины: названа главная опасность ''православных титушек''

ternopil.te.ua

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Как сообщал ObozTV, ранее священник Украинской православной церкви Киевского патриархата Андрей Гуль рассказал, как после создания поместной православной церкви в Украине будет решаться вопрос перехода приходов Московского патриархата в новую юрисдикцию.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVНезависимость УПЦ
Персона
Богдан Петренко
Место
Украина
Теги
церковный конфликтединая церковьТомосРПЦУПЦ МП
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Мдаа, оказывается титушки бывают разные - православные, униатские, иудейские, мусульманские и прочие басурманские
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Гнать с Украины этого красного дьявола масковского патриархата до самой московии. Пидороссия такая была и есть ущербная для цивилизованного мира, агрессивная и лживая как всегда...
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