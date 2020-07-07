В течение нескольких лет на территории Украины, по данным адвоката Дмитрия Каленова, функционирует мощный наркокартель, якобы созданный гражданином РФ Александром Щипцовым. Как утверждает адвокат, Щипцов пользуется поддельными документами, и, несмотря на то, что находится в международном розыске за возбужденные в отношении него в РФ уголовные дела по тяжким статьям, еще в 2014 году получил украинский паспорт. Также Каленов уверяет, что имеет доказательства противоправной деятельности Щипцова, в частности, создания им организованной преступной группировки, которая занимается продажей наркотических веществ на территории Украины.

Также, по данным Каленова, против господина Щипцова уголовные производства были открыты и в Украине, однако их расследование якобы приостановилось по непонятным причинам.

Мы направили в Национальнцю полицию Украины и Офис генерального прокурора информационные запросы, в которых просим объяснить, на каких основаниях гражданин РФ Щипцов, который также может обладать документами на имя Константин Печерский и Александр Яшин, получил в 2014 году гражданство Украины. А также спрашиваем, почему, несмотря на то, что господин Щипцов с июля 2017 года находится в международном розыске из-за возбужденных в отношении него в РФ уголовных дел, его до сих пор не задержали и не экстрадировали украинские правоохранители.

Правоохранителей просят расследовать возможную причастность россиянина к наркоторговле в Украине

Правоохранителей просят расследовать возможную причастность россиянина к наркоторговле в Украине

Согласно действующему законодательству, ответы на запросы мы должны получить в течение 5 рабочих дней – и обязательно расскажем о них нашим читателям.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 22 июня в Киеве состоялась акция под стенами Офиса генерального прокурора. Участники акции требовали реакции генерального прокурора на имеющуюся у них информацию о возможной преступной деятельности ОПГ, занимающейся наркоторговлей.

Во время акции выступил также адвокат Дмитрий Каленов, который рассказал, что провел собственное расследование – и установил, что гражданин РФ Александр Щипцов вроде бы создал в Украине ОПГ, которая занимается распространением психотропных веществ в Украине и странах СНГ, а также привлекает к преступной деятельности несовершеннолетних.

По данным адвоката, подобная деятельность может приносить организаторам около 20 млн долларов прибыли ежемесячно.