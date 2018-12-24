''Править миром'': Путин проговорился о своей главной военной тайне

Во время пресс-конференции президент России Владимир Путин проговорился о стратегии гибридной войны РФ и главном сопернике на мировой арене.

Такое мнение высказал российский социолог Игорь Эйдман в блоге на Inforesist. Он отметил, что шутка Путина на самом деле является правдой.

Эйдман имеет ввиду ответ российского лидера на вопрос журналистки: "Хотите ли вы править миром?" Президент сказал: "Ну конечно".

Игорь Эйдман Фокус.ua

"Путина выдают болтовня, шутки и оговорки. В этот раз он ни больше ни меньше выболтал стратегию гибридной войны", — написал социолог.

После утвердительного ответа глава РФ продолжил, как бы опровергая самого себя: "Мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве. Это связано с ведущей ролью Соединенных Штатов в мировой экономике, связано с расходами на оборону: $700 млрд с лишним США тратят на оборону, а мы — $46 млрд".

"Что все это значит? Путин хочет править миром, но понимает, что не может в военной и экономической области конкурировать с американцами. Противник слишком силен, чтобы его победить в открытой схватке. В этой ситуации выиграть можно, только хитростью захватив вражеский штаб, где лежат ключи от вожделенного мирового господства (Белый дом). Такова логика Путина, как человека из спецслужб, которого учили решать задачи с помощью спецопераций", — считает Эйдман.

Владимир Путин Персс-служба Кремля

Как писал OBOZREVATEL, украинский журналист Роман Цимбалюк, который задал президенту РФ три острых вопроса, затроллил пропагандистов из-за пресс-конференции Путина.