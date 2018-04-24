Трагедия в лагере "Виктория": суд вынес приговор воспитательнице

Киевский районный суд Одессы приговорил к условному сроку наказания Наталью Цокур (Янчик) - воспитательницу детского спортивно-оздоровительного комплекса "Виктория", в котором в 2017 году во время пожара погибли трое девочек.

В частности, суд избрал наказание, на котором настаивал представитель прокуратуры: 3 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Кроме того, в течение двух лет ей запрещено занимать должности, связанные с техникой пожарной безопасности передает УНИАН.

Цокур осуждена по ч. 2 ст. 137 УК (ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, повлекшее гибель детей).

Напомним, в судебных заседаниях Цокур заявляла, что стала ответственной за технику безопасности по настоянию заместителя директора комплекса Татьяны Ланиной. Воспитательница утверждает, что с августа 2017 года фактически не работала в "Виктории" и буквально накануне пожара должна была получить соответствующие документы, подтверждающие увольнение.

Уйти с должности, по словам женщины, она решила в связи с конфликтом, который возник между ней и Ланиной, из-за отказа отвечать за пожарную безопасность. Обвиняемая сотрудничала со следствием, в суде свою вину она признала.

Как сообщал "Обозреватель", пожар в одесском детском лагере "Виктория" вспыхнул в ночь на 16 сентября. Всего в лагере на момент возгорания находилось 150 детей. Трое из них погибли.

Согласно данным экспертизы ГСЧС, причиной пожара стал забытый включенным кипятильник в одной из комнат воспитателей.

Директора лагеря Петроса Саркисяна подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия – гибель детей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).