"Готовы объявить оккупантом любого": Портников нашел слабину России на Донбассе

Россия очень боится ввода на временно оккупированный Донбасс миротворческого контингента ООН. Ведь тогда они потеряют возможность провести там выборы, сделав их "победителями" своих пособников.

Об этом свидетельствуют агрессивные заявления главы МИД России Сергея Лаврова, который назвал миротворцев "оккупационным контингентом", отметил украинский журналист Виталий Портников в статье для "Эспрессо".

Он напомнил, что инициативу о вводе "голубых касок" ООН на Донбасс предлагал бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер. Также он озвучивал идею роспуска всех структур, обеспечивающих жизнедеятельность террористических "Л/ДНР", и создания там международной администрации с вводом международной полиции.

"Казалось бы, вполне логичные предложения, если речь идет об исполнении Минских соглашений. В этих соглашениях нет никаких упоминаний о "народных республиках", а только об отдельных районах Донецкой и Луганской областей", – подчеркивает Портников.

Он отметил, что если выборы в ОРДЛО проводить по украинским законам, то территорию должна контролировать Украина. Но Волкер предложил россиянам очевидный компромисс – раз они не доверяют честным выборам под украинским контролем, то пускай во время выборов территорию контролирует международная администрация и миротворцы ООН.

"Но Сергей Лавров считает "оккупационным контингентом" не российские вооруженные силы и их наемников, которые сейчас осуществляют контроль над Донбассом, а именно миротворческий контингент ООН! Волкер, по его словам "предлагал ввести под флагом ООН в Донбасс оккупационные войска". Еще раз – под флагом ООН оккупационные войска, хотя, как правило, контингент ООН составляют военнослужащие нейтральных стран", – пишет Портников.

Виталий Портников "Гордон"

И Россия, по его словам, как постоянный член Совета Безопасности ООН могла бы получить карт-бланш при формировании такого контингента, проследив, чтобы в его составе не оказались потенциальные "оккупанты".

"Но для господина Лаврова картина ясна – "понятно, что после ввода оккупационных сил, оккупационной администрации, выборы станут уже делом косметическим". То есть в присутствии российской армии и ее наемников, в обстановке полного бесправия жителей оккупированных районов, комендантского часа и власти фейковых "государственных структур" выборы – это честное волеизъявление. А вот в присутствии миротворцев ООН выборы – это "дело косметическое". Ясно-понятно!" – возмутился журналист.

Вместе с тем, он признал, что в словах Лаврова логики нет только на первый взгляд. На самом же деле она есть и вполне характерна для страны-агрессора.

"Сергей Лавров точно знает, что если не держать людей под дулом автомата, они проголосуют совсем не так, как этого хотят в Кремле. А подобного исхода донбасской авантюры Путина российское руководство допускать не желает", – сделал вывод Портников.

Он также подчеркнул, что слова Лаврова, который прилетел на встречу с президентом США практически сразу после "нормандского саммита" в Париже, еще раз доказывают: Россия не собирается ни выводить свои войска с Донбасса, ни соглашаться на миротворцев, ни передавать оккупированные территории и границу под украинский контроль. Следовательно, она готова объявить "оккупантом" любого, кто захочет прекратить оккупацию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент США Дональд Трамп 10 декабря встретился с министром иностранных дел России Сергем Лавровым. Тогда же Лавров встречался с госсекретарем США Майком Помпео.

Стороны обсудили контроль над вооружениями, ситуацию в Сирии, Украине и ряд других вопросов. Встреча российских и американских политиков была закрытой для прессы, однако после нее состоялась пресс-конференция.

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