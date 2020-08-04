Попытка изнасилования в поезде: Луговая рассказала, как нападавший все спланировал
Луговая рассказала, как нападавший все продумал.
Телеведущая Анастасия Луговая рассказала, как Виталий Рудзько, который избил и попытался изнасиловать ее в поезде Мариуполь-Киев, распланировал каждую деталь.
На своей странице в Instagram женщина уточнила, что мужчина рылся в ее вещах, забрал паспорт и говорил начальнику поезда, что знает ее.
"Он сознательно все делал. Продумал каждую деталь. Он не псих, а маньяк. Сознательно перенес вещи со своего купе, пока я с сыном скрывалась у проводницы. Рылся в моих вещах, забрал деньги, паспорт и начал говорить начальнику поезда и проводникам, что знает меня", – раскрыла пострадавшая подробности.
По словам Луговой, Рудзько запомнил дату ее рождения, имя и адрес прописки.
"И в это поверили все! Мне говорили, чтобы я пошла и поговорила с ним, представьте!" – возмутилась женщина.
Журналистка рассказала, что свою вину нападавший признал уже после того, как попытался дать взятку ее мужу.
"Психически больной человек не будет всего этого делать и просчитывать несколько шагов наперед", – убеждена Луговая.
Ранее она рассказала, что боится за свою жизнь.
Попытка изнасилования в поезде: Луговая рассказала, как нападавший все спланировал Instagram Анастасии Луговой
Попытка изнасилования в поезде: Луговая рассказала, как нападавший все спланировал
Попытка изнасилования в поезде: Луговая рассказала, как нападавший все спланировал
Как сообщал OBOZREVATEL :
В ночь на 1 августа в поезде Мариуполь – Киев мужчина напал в купе на женщину, которая ехала со своим 7-летним сыном. Он избил ее и попытался изнасиловать.
Муж потерпевшей рассказал, что нападающий хотел заплатить, чтобы она не вызывала полицию. Проводники также предлагали взятку женщине, поскольку ее обидчик ехал в поезде без билета, за что их могут уволить с работы.
"Укрзалізниця" подтвердила, что нападающего задержали и передали правоохранителям, а также попросили прощения у пострадавшей пассажирки.
В МВД показали фото подозреваемого и назвали его фамилию. Это уроженец Запорожья Виталий Рудзько, 1975 года рождения, трижды был судим.
Ему грозит до семи лет лишения свободы.