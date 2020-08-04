Телеведущая Анастасия Луговая рассказала, как Виталий Рудзько, который избил и попытался изнасиловать ее в поезде Мариуполь-Киев, распланировал каждую деталь.

На своей странице в Instagram женщина уточнила, что мужчина рылся в ее вещах, забрал паспорт и говорил начальнику поезда, что знает ее.

"Он сознательно все делал. Продумал каждую деталь. Он не псих, а маньяк. Сознательно перенес вещи со своего купе, пока я с сыном скрывалась у проводницы. Рылся в моих вещах, забрал деньги, паспорт и начал говорить начальнику поезда и проводникам, что знает меня", – раскрыла пострадавшая подробности.

По словам Луговой, Рудзько запомнил дату ее рождения, имя и адрес прописки.

"И в это поверили все! Мне говорили, чтобы я пошла и поговорила с ним, представьте!" – возмутилась женщина.

Журналистка рассказала, что свою вину нападавший признал уже после того, как попытался дать взятку ее мужу.

"Психически больной человек не будет всего этого делать и просчитывать несколько шагов наперед", – убеждена Луговая.

Ранее она рассказала, что боится за свою жизнь.

Попытка изнасилования в поезде: Луговая рассказала, как нападавший все спланировал Instagram Анастасии Луговой

Попытка изнасилования в поезде: Луговая рассказала, как нападавший все спланировал

Попытка изнасилования в поезде: Луговая рассказала, как нападавший все спланировал

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