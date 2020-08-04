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Попытка изнасилования в поезде: Луговая рассказала, как нападавший все спланировал

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
2,3 т.
Луговая рассказала, как нападавший все продумал

Луговая рассказала, как нападавший все продумал.

Телеведущая Анастасия Луговая рассказала, как Виталий Рудзько, который избил и попытался изнасиловать ее в поезде Мариуполь-Киев, распланировал каждую деталь.

На своей странице в Instagram женщина уточнила, что мужчина рылся в ее вещах, забрал паспорт и говорил начальнику поезда, что знает ее.

"Он сознательно все делал. Продумал каждую деталь. Он не псих, а маньяк. Сознательно перенес вещи со своего купе, пока я с сыном скрывалась у проводницы. Рылся в моих вещах, забрал деньги, паспорт и начал говорить начальнику поезда и проводникам, что знает меня", – раскрыла пострадавшая подробности.

По словам Луговой, Рудзько запомнил дату ее рождения, имя и адрес прописки.

"И в это поверили все! Мне говорили, чтобы я пошла и поговорила с ним, представьте!" – возмутилась женщина.

Журналистка рассказала, что свою вину нападавший признал уже после того, как попытался дать взятку ее мужу.

"Психически больной человек не будет всего этого делать и просчитывать несколько шагов наперед", – убеждена Луговая.

Ранее она рассказала, что боится за свою жизнь.

Попытка изнасилования в поезде: Луговая рассказала, как нападавший все спланировал

Попытка изнасилования в поезде: Луговая рассказала, как нападавший все спланировал Instagram Анастасии Луговой

Попытка изнасилования в поезде: Луговая рассказала, как нападавший все спланировал

Попытка изнасилования в поезде: Луговая рассказала, как нападавший все спланировал

Попытка изнасилования в поезде: Луговая рассказала, как нападавший все спланировал

Попытка изнасилования в поезде: Луговая рассказала, как нападавший все спланировал

Как сообщал OBOZREVATEL :

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