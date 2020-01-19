Волонтеры рассказали о масштабных потерях ВСУ на Донбассе: штаб ООС обвинили во вранье

В сети рассказали о масштабных обстрелах поселка Золотое в Луганской области со стороны боевиков Л/ДНР и восьми раненных бойцах ООС.

При этом волонтеры и журналисты обратили внимание, что в штабе ООС якобы замалчивают этот факт, называя это место в сводках "районом Орехова", находящегося рядом. По их мнению, это делается для того, чтобы не помешать разведению сторон на участке в Золотом.

Что случилось?

Первым об обстреле Золотого написал в Facebook журналист Руслан Смещук. "Поехали снимать Водохрещща, а попали на Вогнехрещща. Золотое 4 второй день гремит от прилета минометных мин. Местные люди прячутся по погребам, перебиты линии электропередач. Восемь военных ранены. Я как будто бы попал в 14/15 год", — сообщил журналист.

Также о потерях ВСУ написал на своей странице волонтер Серж Марко. "Район Золотого. 72 бригада. 120 мины. 8 раненых. Чудом не намесили двухсотых. Просто чудом. Штаб ООС молчит, заявление на этом не акцентируется. Обстреляли Орехово, говорят, ага. Надо еще несколько населенных пунктов развести, а как же еще. Интересно сделать инфографику потерь в районах Золотого и Петровского", — возмутился волонтер.

При этом в комментариях тоже написали, что в сводке 18 января в штабе ООС сообщили о большом количестве раненных бойцов ВСУ, но не стали называть точное место.

"Это же 18-го. На ООС было про раненных", — написал ветеран и блогер Роман Кулик.

"Указали как район Орехово. Населенный пункт возле Золотого", — ответил Марко.

"Да, все, чтобы не вспоминать участки разведения", — согласился с ним ветеран.

Отметим, что Золотое-4 является одним из участков, где проходит разведение сторон на Донбассе.

Что сообщили в штабе?

Утром 19 января на странице Facebook штаба ООС появилась традиционная сводка о событиях минувших суток.

"Стреляли из минометов калибра 120 мм - 27 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", — сообщили в штабе.

Эта часть вызвала возмущение в комментариях. В частности, волонтер Тим Златкин написал: "А как противник обстрелял Орехово, но попал по хутору Вольный в зоне разведения???".

Орехово и Золотое действительно находятся в одном районе, однако их разделяет примерно 10 километров. В штабе ООС оставили эти реплики без комментариев.

Cкрин с Гугл Карты

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16 января, террористы "Л/ДНР" 9 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.

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