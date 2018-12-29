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Поместили в карцер и издеваются: появились жуткие данные об известном узнике Кремля

1.8тЧитать материал на украинском

Украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно осужденного в России, поместили в карцер, где над ним издеваются.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на странице в Facebook, отметив, что узник Кремля уже третий Новый год проведет в российской колонии.

"Его жена сообщила, что Романа поместили в карцер и откровенно издеваются над ним. Сотрудники колонии заставляют Романа просыпаться раньше всех заключенных – в 5 утра и изымают постельные принадлежности", - написала она.

Романа Сущенко

Романа Сущенко

"Укринформ"

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Поместили в карцер и издеваются: появились жуткие данные об известном узнике Кремля

Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с требованием "немедленно выяснить основания помещения Сущенко в карцер и осуществить необходимые действия по восстановлению нарушенных прав украинца".

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня Московский городской суд вынес Сущенко приговор после 20 месяцев содержания в СИЗО "Лефортово".

Украинцу выдвинули абсурдные обвинения о якобы шпионаже и сборе в Москве информации о том, планируется ли наступление на Мариуполь.

Задержали журналиста 30 сентября 2016 года во время частного визита к родственникам, живущим в РФ. Все обвинения Сущенко отвергает.

Читайте все новости по теме "Дело журналиста Сущенко" на OBOZREVATEL.

Темы
Дело журналиста СущенкоУкраинские политзаключенные в России
Персоны
Людмила ДенисоваРоман Сущенко
Место
Россия
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
нет у него прав никаких! и не было никогда!
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