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4 марта • обновлено в 11:30
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Полицейские продали авто со штрафплощадки на Ривненщине на 7 млн грн

2.1т
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В Ривненской области полицейские тайком забирали со спецплощадок изъятые автомобили и продавали их, заработав на этом около 7 млн грн.

У подозреваемых, по данным Государственного бюро расследований, провели десятки обысков. Об этом идет речь в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Работники Главного управления Национальной полиции присваивали автомобили, которые находились на специальных площадках с целью дальнейшей продажи. Были проведены обыски, более 30. Не только в Главном управлении, но и по месту жительства лиц, которые могут быть причастны", – рассказала пресс-секретарь территориального управления ГБР в Хмельницком Екатерина Гересимук.

На Ривненщине копы продавали авто со штрафплощадок

На Ривненщине копы продавали авто со штрафплощадок

Скриншот из видео

Сколько всего полицейских замешаны в схеме, не уточняется. Из-за инцидента решили проверить всех руководителей ривненской полиции и их подчиненных. Допрашивают даже на полиграфе. Известно, что одного из правоохранителей уже уволили.

"В должности этого руководителя есть слово "начальник", – рассказал заместитель руководителя Нацполиции Ривненской области Александр Панасюк.

Похищенные автомобили также пока не найдены. "Некоторые предметы уже возвращены. В качестве вещественных доказательств приобщены к уголовным производств", – добавил Панасюк.

Юристы предположили, что злоумышленники могли считать, что люди за своими авто не придут, ведь есть случаи, когда сами транспортные средства похищены или не зарегистрированы в Украине, а владельцы их неизвестны. А некоторые авто изъяты в рамках расследования, которое может тянуться месяцами. Поэтому иногда владельцу дешевле оставить машину, чем забрать.

"Сумма транспортировки варьируется в зависимости от тоннажа до 900 гривен, и еще плюс НДС. Хранение, если не ошибаюсь, стоит около 150 гривен в день", – отметил юрист Юрий Клекоткин.

Предварительно, все штрафплощадки, о которых идет речь, были ликвидированы. Виновным в похищении машин в Ривненской области грозит до 10 лет лишения свободы. Компенсировать убытки, скорее всего, будет полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в селе Розсошенцы под Полтавой полиция разоблачила группу лиц под руководством менеджера Министерства внутренних дел, которые подозреваются в продаже автомобилей из штрафплощадки.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина Ривне
Теги
Национальная полиция Украины авто полиция
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Махно Володимир
Махно Володимир
дать всем по 10 лет с конфискацией! а в будущем просто казнить!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Правильно делали, что им там ржаветь без дела.
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