Полетят "головы": Порошенко сделал важное заявление из-за коррупционного скандала

Президент Украины Петр Порошенко обратился с просьбой к Кабинету министров направить ему представление на увольнение главы Полтавской областной государственной администрации (ОГА) Валерия Головко.

Такое заявление он сделал на форуме "От энергоэффективности к энергонезависимости" в Киеве (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страниці).

"Попрошу господина премьер-министра предоставить мне представление на увольнение главы Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко и его первого заместителя господина Писоцкого", — сказал он.

Валерий Головко "Украинские новости"

Петр Порошенко "1+1"

По словам Порошенко, к чиновнику возникли серьезные претензии у Национального антикоррупционного бюро, представлены соответствующие доказательства.

"Для объективного расследования будет лучше, если господин Головко не будет занимать высокую государственную должность", — подчеркнул он.

По мнению президента, в стране должна быть нулевая толерантность к коррупции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 февраля в Полтавской областной государственной администрации детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски.

Детективы НАБУ подозревают, что Валерий Головко получил в качестве взятки Mercedes стоимостью около 10 млн грн.

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