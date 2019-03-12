Полетят "головы": Порошенко сделал важное заявление из-за коррупционного скандала

Президент Украины Петр Порошенко обратился с просьбой к Кабинету министров направить ему представление на увольнение главы Полтавской областной государственной администрации (ОГА) Валерия Головко.
Такое заявление он сделал на форуме "От энергоэффективности к энергонезависимости" в Киеве (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страниці).
"Попрошу господина премьер-министра предоставить мне представление на увольнение главы Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко и его первого заместителя господина Писоцкого", — сказал он.
Валерий Головко
"Украинские новости"
Петр Порошенко
"1+1"
По словам Порошенко, к чиновнику возникли серьезные претензии у Национального антикоррупционного бюро, представлены соответствующие доказательства.
"Для объективного расследования будет лучше, если господин Головко не будет занимать высокую государственную должность", — подчеркнул он.
По мнению президента, в стране должна быть нулевая толерантность к коррупции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 февраля в Полтавской областной государственной администрации детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски.
Детективы НАБУ подозревают, что Валерий Головко получил в качестве взятки Mercedes стоимостью около 10 млн грн.
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