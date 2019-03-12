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Полетят "головы": Порошенко сделал важное заявление из-за коррупционного скандала

3.2тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко обратился с просьбой к Кабинету министров направить ему представление на увольнение главы Полтавской областной государственной администрации (ОГА) Валерия Головко.

Такое заявление он сделал на форуме "От энергоэффективности к энергонезависимости" в Киеве (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страниці).

"Попрошу господина премьер-министра предоставить мне представление на увольнение главы Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко и его первого заместителя господина Писоцкого", — сказал он.

Валерий Головко

Валерий Головко

"Украинские новости"

Петр Порошенко

Петр Порошенко

"1+1"

По словам Порошенко, к чиновнику возникли серьезные претензии у Национального антикоррупционного бюро, представлены соответствующие доказательства.

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"Для объективного расследования будет лучше, если господин Головко не будет занимать высокую государственную должность", — подчеркнул он.

По мнению президента, в стране должна быть нулевая толерантность к коррупции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 22 февраля в Полтавской областной государственной администрации детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски.

  • Детективы НАБУ подозревают, что Валерий Головко получил в качестве взятки Mercedes стоимостью около 10 млн грн.

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Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Солнечная Елена
Солнечная Елена
Скоро голова полетит и самого порошенка,а еще и возможно его соратников
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Вiдтепер перша леді України - Нацдружина.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Чтобы Порошенко не сбегал со своих предвыборных митингов, надо их проводить в тюряге.
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