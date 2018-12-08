От тільки заради Бога, ну не треба намагатися знайти хоча б якусь логіку у цих повідомленнях. Її просто немає. А повідомлення – є.

Мова йде про офіційні повідомлення офіційної прес-служби офіційної державної установи.

Ні, спочатку, так би мовити, слайди. Ось так у середу виглядали торгові ряди Харківського ринку Барабашово. Де спецназ Держприкордонслужби проводив спецоперацію.

А тепер саме повідомлення – ось воно. Цитую:

"Оперативними підрозділами Східного регіонального управління Держприкордонслужби України в умовах воєнного стану проводяться системні заходи протидії транскордонній злочинності".

Ну, тобто без наявності воєнного стану цю спецоперацію ніхто б не проводив.

Не дарма Держприкордонслужба це підкреслює. Операцію проведено саме в умовах воєнного стану. Результат – наступний. У барабашовських контрабандистів та спекулянтів було вилучено 300 одиниць хутряних виробів, простіше кажучи – шуб з натурального хутра, на загальну суму 2 млн 230 тис. грн. Плюс готівочка в еквіваленті понад 100 тис грн.

Що буде далі з вилученим товаром? Гадаю, скоріш за все, будуть домовлятися. І результати цих домовленостей можна буде побачити неозброєним оком. Ближче до Нового Року. Хтось втримається, а хтось з дружин чи коханок учасників спецоперації обов’язково десь засвітиться у новенькій шубі.

Тому уважно слідкуємо за соцмережами провінційних світських левиць з Харкова. І в першу чергу – за Інстаграмом. Тому що, саме там найтупіші білявки полюбляють викладати свої пікантні світлини в лахмітті і без.

Ні, цілком можливо, що спецназівці дійсно виявили і знешкодили контрабандний канал постачання хутряних виробів з Китаю до України. Але до чого тут режим воєнного стану?

Чи дійсно було потрібно застосовувати на ринку озброєний до зубів спецназ? Чому кількість вилучених шуб складає саме 300 одиниць? Не 253, не 320, а саме 300?

Чому кількість вилученої готівки – в еквіваленті приблизно 100 тисяч гривень? Звідки така неуважність до показників? Чи може новорічні клопоти, що в Харкові вже схоже почалися, зіграли свою роль?

Ну, так би мовити, війна війною, а масована підготовка до святкових корпоративів, тепер ще з відтінком воєнного стану – наше все.

А під фінал – кілька слів стосовно виконання Держприкордонслужбою своїх прямих обов’язків. Погодьтеся, обшуки на базарі та вилучення хутряних виробів ніяк не може відноситися до цієї категорії.

Ні, ну я ж не сказав, що зовсім не відноситься. Просто не є головною функцією прикордонників. А от до головних, у першу чергу, відноситься контроль перетину державного кордону, у відповідності з діючими Законами.

Так от, за словами радника голови Держприкордонслужби, лише за добу українські кордони офіційно долає, у нашому напрямку, понад тисячу росіян. Включаючи тих, кому вже є 16, і немає 60-ти.

Я щось не зовсім зрозумів. Заборону вже скасовано? Чи з'явилися нові додатки до постанови? Чи може – вони всі на похорони їхали? Чи всі прикордонники бігають по Барабашовці, вилучаючи шуби? Що взагалі відбувається? Що це за гібридне перекриття кордонів?

І от на цьому ставимо три крапочки.