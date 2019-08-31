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"Поклонник Портнова": сын Гладковского оконфузился с иском в суд

1.3т Читать материал на украинском

Игорь Главковский, угодивший в коррупционный скандал в оборонке Украины вместе со своим отцом Олегом Гладковским, подал в суд любопытный иск о защите чести и достоинства.

Как сообщила адвокат Марина Паринова в Facebook, интересным в этом иске является то, что его текст, вероятно, скопирован с похожего иска экс-главы АП времен Виктория Януковича.

"Как оказалось, одним из поклонников Андрея Портнова является Гладковский (Свинарчук) младший. Ну или его адвокат. Иск о защите чести и достоинства предъявленный в апреле 2019 года Игорем Гладковским к Евгению Черняку нагло содран с иска А.Портнова к СБУ, опубликованного в открытом доступе в 2018 году", - написала она.

Паринова также прикрепила фрагменты "таких разных и таких одинаковых исков".

"Поклонник Портнова": сын Гладковского оконфузился с иском в суд
"Поклонник Портнова": сын Гладковского оконфузился с иском в суд

Полный иск Портнова

Полный иск Гладковского

Игорь Гладковский

Игорь Гладковский

Фото из сети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олега Гладковского, у которого есть жена, заметили на отдыхе в Испании с любовницей.

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Место
Украина
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