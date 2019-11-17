"Покинули ребенка на произвол судьбы": адвокат Гриценко рассказал подробности задержания банкира

Адвокат главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко рассказал, как происходило "похищение" банкира в Киеве 16 ноября.

"Прокурор четвертого отдела процессуального руководства Второго управления организации и процессуального руководства досудебным расследованием Говорущак Александр Николаевич по поручению старшего группы - известного прокурора Кулика К. совместно с оперативниками СБУ захватил Александра Гриценко 16 ноября 2019 возле дома, где он проживает с семьей" , - сообщил защитник Гриценко Денис Галанский.

Далее прямая речь адвоката:

"На момент нападения Александр Гриценко вел сына (11 лет) на занятия на музыкальный кружок.

На глазах сына отца скрутили, надели наручники и бросили и микроавтобус.

Ребенка, который был в ужасе от зверского обращением с отцом, бросили в подъезде возле женщины-консьержа.

На момент похищения в квартире, где проживает Гриценко, взрослых членов семьи не было, находился только старший сын 14 лет с учителем музыки. Мать детей находится за рубежом с 13 ноября. Консьерж привела ребенка домой.

Гриценко долгое время не знал ничего о судьбе и состоянии ребенка ".

Александр Гриценко

Защитник рассказал, что в дальнейшем пытаясь скрыть свои противоправные действия Говорущак А.Н. составил странный документ о том, что он якобы передал детей Гриценко под дальнейшее наблюдение и опеку инспектору сектора ювенальной юстиции Новохатнему А.В.

"При этом с самого документа следует, что дети находятся в закрытой квартире со "взрослым человеком, который представился учителем музыки "и отказался открыть дверь.

Итак, совершенно очевидно, что ребенок был брошен на произвол судьбы, а инспектор ювенальной юстиции, если и был на месте происшествия, прибыл значительно позже чтобы "прикрыть" бандитов и "принять детей под надзор и опеку," не видя их в глаза", - добавил Денис Галанский.

"Даже во времена Ежова и Вышинского к" детям врагов народа "относились более цивилизованно", - резюмировал Галанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат Александра Гриценко заявил, что главу "Укрэксимбанка", о "похищении" которого в Киеве заявили 16 ноября, задержали без решения суда.

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