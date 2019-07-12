Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Поймали в России: Украине выдали педофила, издевавшегося над 11-летней девочкой

2.1т Читать материал на украинском

В Украину из России экстрадировали хмельничанина, который разыскивался Нацполицией по подозрению в развращении несовершеннолетней.

Об этом проинформировала пресс-служба правоохранителей. Сообщается, что в сентябре 2016 года следователи Каменец-Подольского отдела полиции объявили о подозрении 67-летнему жителю Хмельницкого.

"Злоумышленник, который на протяжении длительного времени совершал развратные действия в отношении 11-летней девочки из бедной семьи, почувствовав реальную угрозу оказаться за решеткой, бежал от органов предварительного расследования и почти 3 года скрывался за границей", – рассказали правоохранители.

Новости
"Звал детей поиграться": прокуратура Киева задержала иностранца-педофила

Украине выдали предполагаемого педофила

Украине выдали предполагаемого педофила

npu.gov.ua

Подозреваемого объявили в международный розыск. В конце 2018 года с помощью Интерпола он был задержан на территории РФ и только 10 июля удалось провести процедуру экстрадиционного ареста.

Отмечается, что мужчина был доставлен в Хмельницкий. Суд посадил его под стражу на период досудебного расследования.

Украине выдали предполагаемого педофила

Украине выдали предполагаемого педофила

npu.gov.ua

Украине выдали предполагаемого педофила

Украине выдали предполагаемого педофила

npu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, в июне в Запорожье активисты задержали предполагаемого педофила, который пытался совратить 14-летнего подростка.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
Украина
Теги
педофилы развращал несовершеннолетнюю фотографии Национальная полиция Украины Россия задержание
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel