Поймали в России: Украине выдали педофила, издевавшегося над 11-летней девочкой

В Украину из России экстрадировали хмельничанина, который разыскивался Нацполицией по подозрению в развращении несовершеннолетней.

Об этом проинформировала пресс-служба правоохранителей. Сообщается, что в сентябре 2016 года следователи Каменец-Подольского отдела полиции объявили о подозрении 67-летнему жителю Хмельницкого.

"Злоумышленник, который на протяжении длительного времени совершал развратные действия в отношении 11-летней девочки из бедной семьи, почувствовав реальную угрозу оказаться за решеткой, бежал от органов предварительного расследования и почти 3 года скрывался за границей", – рассказали правоохранители.

Украине выдали предполагаемого педофила npu.gov.ua

Подозреваемого объявили в международный розыск. В конце 2018 года с помощью Интерпола он был задержан на территории РФ и только 10 июля удалось провести процедуру экстрадиционного ареста.

Отмечается, что мужчина был доставлен в Хмельницкий. Суд посадил его под стражу на период досудебного расследования.

Украине выдали предполагаемого педофила npu.gov.ua

Украине выдали предполагаемого педофила npu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, в июне в Запорожье активисты задержали предполагаемого педофила, который пытался совратить 14-летнего подростка.

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