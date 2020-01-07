Убил российский снайпер: на Хмельнитчине похоронят Героя Украины

9 января, в городе Славута Хмельницкой области, в 10.00 начнется заупокойная панихида по украинскому защитнику Сергею Петровичу Рацуну.

Как сообщает "Цензор.НЕТ", церемония пройдет по адресу улица Сокола, 15-б и продолжится в 11.30 в городском Дворце культуры.Похороны состоятся на "Новом кладбище" города Славута. У Героя остались мать, брат и дочь.

Сергей Рацун

Сергей Рацун родился в 1976 году в селе Москвитяновка Полонского района на Хмельнитчине. В 2014-2015 годах он проходил службу по мобилизации в 128-й ОГПБр, воевал в районе Дебальцево. В мае 2016 подписал контракт с 93 ОМБр и участвовал в боях в Крымском, Новотроицком и у Авдеевки. В 2019 году Рацун участвовал в учениях Combined Resolve в Германии.

Воин погиб 5 января в 21.05 рядом с поселком Крымское Новоайдарского района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, полученного от снайпера российских террористов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января вооруженные формирования РФ на Донбассе пять раз обстреляли позиции ВСУ.

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