Пограничникам хотят разрешить борьбу с контрабандой на таможне – журналист

Государственной пограничной службе Украины планируют передать возможность бороться с контрабандой на таможне.

В парламенте якобы уже подготовлен и соответствующий законопроект. Об этом, ссылаясь на статью "Главкома", написал на своей странице в Facebook глава правления Института мировой политики, журналист Виктор Шлинчак.

"Документ хоть и не зарегистрирован на сайте Рады, но активно обсуждается в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики", – отметил он.

Госпогранслужбе планируют разрешить борьбу с контрабандой на таможне

Отмечается, что проектом закона предполагается внести изменения в Таможенный кодекс по противодействию контрабандной деятельности на государственной границе.

Согласно им, соответственно, пограничникам могут позволить обзор и переосвидетельствование товаров и транспортных средств. В частности, в случае получения информации от руководителя органа охраны государственной границы о наличии достаточных оснований полагать, что эти товары перемещаются через границу с нарушением норм этого Кодекса и других законов по вопросам государственного таможенного дела.

"В случае если осмотр (переосвидетельствование) производится на основании полученной информации от руководителя органа охраны государственной границы, такой осмотр (переосвидетельствование) проводится с обязательным привлечением уполномоченных должностных лиц Государственной пограничной службы Украины", – пишет Шлинчак о предлагаемых изменения в законодательство.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесской таможне задержали крупную партию одежды с логотипами известных брендов, которую пытались провезти в Украину контрабандой.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся