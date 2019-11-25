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25 ноября • обновлено в 12:08
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Подрыв авто в Харькове: появилось первое видео с места ЧП

1.1т
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В сети появилось первое видео с места подрыва автомобиля в Харькове на улице Лермонтовской, 6, 25 ноября.

Его опубликовали на Telegram-канале "Харьков 1654". Кадры были сняты через несколько минут после взрыва (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На них видно, как от взрывной волны повыбивало окна на первых этажах жилого дома. Примечательно, что в нем живут высокие чины прокуратуры, полиции, судьи.

Взрыв в Харькове

Взрыв в Харькове

Скриншот видео

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове утром 25 ноября взорвалась машина Nissan Qashqai, в которой находился человек. Устройство сработало, как только водитель сел за руль. Как стало известно, автомобиль принадлежал одному из харьковских бизнесменов.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Криминал Взрыв в Харькове
Место
Украина Харьков
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