Подозреваемого в нападении на Балуха задержали

Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков вечером в пятницу, 18 сентября.
"Подробности в ближайшие часы в заявлении полиции и прокуратуры", – анонсировал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. В полиции Киева сообщили, что у избитого Балуха после нападения пропали мобильный телефон и банковская карта.
Правоохранители рассматривают четыре версии инцидента. По версии следствия, это мог быть несчастный случай, хулиганство, месть или умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.