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Подозреваемого в нападении на Балуха задержали

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Расследования
2,9 т.
Владимир Балух. Источник: (hromadske.ua)

Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков вечером в пятницу, 18 сентября.

"Подробности в ближайшие часы в заявлении полиции и прокуратуры", – анонсировал он.

Аваков сообщил о задержании подозреваемого в нападении на Балуха.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаМинистерство внутренних дел УкраиныВладимир БалухАлександр Аваков
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