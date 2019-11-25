Пока между Украиной и Россией идет война, мы должны помнить, что опасность ждет нас со всех сторон – даже в странах, которые всячески активно поддерживают нас в противостоянии с Москвой.

Некоторая информация для многих окажется неожиданным.

Устав Интерпола не для России

Недавно в Польше местные спецслужбы задержали бывшего бойца Вооруженных Сил Украины Игоря Мазура. Основанием для этого стало специальное письмо из Российской Федерации польским силовикам – якобы ветеран АТО причастен к боевым действиям в Чечне.

Игорь Мазур (позывной "Тополя") – ветеран АТО, который участвовал в отражении российской агрессии против Украины – уже дома. facebook.com/ProMovu1

Сначала в СМИ даже фигурировало сообщение о том, что Игорь Мазур (позывной "Тополя") является одним из лидеров "УНА-УНСО" и что он внесен в общую базу Интерпола, как... преступник и террорист. На таких Интерполом выставляется специальная "красная карточка" (Red Notice) и полиция государств-членов организации должна их задерживать.

На самом деле из России в Польшу и еще нескольких стран по линии полиции было направлено письмо типа "оперативного ориентирования", где значится, что определенные лица из числа украинском в 1994-2000 годах совершали преступления на территории Чечни, и, возможно , "Тополя" к ним имеет определенную причастность. В Украине об этом циркуляре даже не могли знать.

Данное расследование россияне начали в 2014 году и по нему в свое время задержали политзаключенного Николая Карпюка. К полякам эта "ориентировка" вообще была направлено только недавно, в 2019 году.

Николай Карпюк Гордон

Этот факт прекрасно свидетельствует, что рассылка подобных "циркуляров-ориентировок" по линии Интерпола содержит откровенные признаки злоупотребления Уставом организации, отметил Глава украинского бюро Интерпола Василий Неволя. Намекая на то, что представитель России Александр Прокопчук является вице-президентом и одним из самых влиятельных людей в данной организации.

Пользуясь этим Россия применяет "циркулярное информирование" определенных стран по интересным ей лицам – тем самым пренебрегая основными положениями устава Интерпола.

"Ведь устав организации запрещает странам-членам вмешиваться в дела военного, расового, религиозного и политического характера. Если это приходится, то карточки или циркуляр удаляются из системы и человека больше не ищут. Но мы не можем гарантировать, что РФ прекратит такую деятельность и будет соблюдать правила Интерпола. Кстати, именно это помешало в прошлом году представителю России возглавить организацию ", - отметил руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя.

Наибольшая опасность – Россия и бывшие "советские республики"

В последнее время на сайте Службы безопасности Украины появилось несколько сообщений о том, что наши контрразведчики разоблачают различные провокации российских спецслужб против наших граждан во время частных визитов в страну-агрессора.

Украинцев задерживают не только во время поездок в Россию, но и когда они пересекают административную границу с аннексированным Крымом и линию разграничения с другими временно оккупированными территориями.

Обычно такие "задержания" больше выглядят как похищение людей. После этого угрозами и шантажом украинцев пытаются привлечь к конфиденциальному сотрудничеству для выполнения разведывательных задач в ущерб государственной безопасности Украины.

Контрразведка Службы безопасности Украины постоянно предостерегает украинских граждан от намерений выезда в РФ или оккупированных ею территорий, поскольку ФСБ РФ широко практикует фабрикацию обвинений в совершении нашими соотечественниками разного рода преступлений.

"В зоне повышенного риска и внимания спецслужб РФ находятся прежде всего военнослужащие, представители органов власти и управления, правоохранительных и контролирующих структур, участники АТО (ООС), активисты и члены национально-патриотических объединений и движений. Однако объектами противоправных посягательств российских спецслужб на сегодня являются практически все без исключения граждане Украины, которые выезжают в РФ или на оккупированные территории", - сообщила Служба безопасности Украины.

Однако не только российская территория представляет опасность для наших граждан. Случай с Павлом Грибом, который был задержан и похищен российскими ФСБ-шниками на территории Беларуси – яркий пример того, что спецслужбы Кремля могут свободно работать и лично проводить операции по захвату наших граждан на территориях многих других государств.

Павел Гриб LB.ua

В России на территории бывшего СССР и социалистического лагеря еще осталось немало союзников, соратников, друзей и откровенных сателлитов. К ним относятся все страны Организации Договора о Коллективной Безопасности ОДКБ. Это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Россия является гарантом и гегемоном в этой "организации" и поэтому ее спецслужбы действуют везде как у себя дома. О примере с Грибом упоминалось выше.

Не меньшую опасность для пребывания наших граждан несут и другие "постсоветские республики" – нынешние суверенные государства, такие как Молдова, Грузия, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан и страны Балтии – Эстония, Литва и Латвия. Все они продолжают оставаться в зоне геополитических интересов Москвы и поэтому в каждой из них существует довольно мощная сеть российских спецслужб. Эффективно противодействовать ей местные специалисты просто неспособны.

Где еще в мире есть "друзья России"

Что касается других стран мира, то среди них немало где россияне также чувствуют себя как дома. И речь даже не идет о тех государства, руководство которых держится на российских "газо-рублях" и штыках "ихтамнетов" вроде Сирии, Ливии, Мозамбика, Венесуэлы, Судана или Центральноафриканской республики. Есть также очень хорошие "друзья", которые позволят российским "специалистам" работать без помех и всячески помогать им - это Северная Корея, Иран, Мексика, Куба, Никарагуа, Боливия, Сербия, Вьетнам и Лаос.

Отметим, что подавляющее большинство государств мира будут придерживаться международных обязательств и условий различных договоров и уставов, например устав Интерпола. Именно с ними Россия планирует "работать" так же, как в случае с Мазуром – основываясь на различных двусторонних или рамочных соглашениях.

Особая опасность, рассказывают источники из украинской контрразведки, может ожидать наших граждан в крупных так называемых "транспортных хабах" - точках, через которые люди транзитом направляются в другие пункты назначения.

Например, есть такие огромные "аэрохабы", как Дубай, Гонконг, Джакарта, Пекин и еще с десяток транспортных мегаузлов, где можно легко сделать так, чтобы человек как бы "потерялся" в толпе.

Такие места очень подходят для того, чтобы вместе с местными силовиками, пользуясь двусторонними соглашениями о выдаче преступников, провести "операции" и похитить кого нужно. И эвакуировать в Россию.

И только потом, возможно, кто-то будет разбираться – законно или нет действовали местные спецслужбы и куда же делся задержанный.

Кроме того, немало азиатских стран более ориентированы на Россию, а дипломатическое общение с ними очень длительное. То есть надежда, что задержанного соотечественника смогут быстро освободить, или хотя бы предоставить ему дипломатическое и юридическое сопровождение, очень мала.

Даже отдыхать на иностранных курортах – значительный риск

Опасность для украинских граждан может подстерегать даже во время посещения иностранных курортов. В свое время российские спецслужбы разработали соответствующую программу, по которой могут захватывать за рубежом наших граждан и тайно вывозить их в Россию.

"Это вполне реальные операции, которые могут быть воплощены россиянами, - рассказывает источник из украинской разведки. – Однако это касается не всех наших граждан, а только тех, кто чем-то "интересует" российских спецов (украинские военные и силовики, представители органов власти и управления, члены национально-патриотических объединений и движений), те, кто реально может быть использован Россией не только как объект для обмена заложниками".

О намерениях российских спецслужб прекрасно известно нашим представителям Службы безопасности Украины. Однако широкие массы граждан никто пока не пугает такими "страшилками". Понятно, что России нужны только определенные лица, для которых и спланированы непростые, рисковые и довольно ценные зарубежные операции, но и наши к такому развитию событий, в принципе, уже готовы.

Перед каждым выездом за границу все военнослужащие и работники других силовых структур обязаны проходить инструктаж в соответствующих органах военной контрразведки СБУ. Во время инструктажа каждому сообщается, существует ли именно для него, как для должностного лица или носителя определенной информации, опасность попадания в руки российских спецслужб.

Основательное убеждение этих лиц в том, что возможно их похищение - не шутка, а вполне реально отработанные операции российской разведки, многих заставили отказаться от египетских или турецких курортов.

Как доставить "объект" в Россию?

"Выкрасть человека, когда он находится на зарубежном отдыхе, значительно проще, чем когда он находится в Украине и занимается повседневными делами, - делится подробностями источник из разведке. – Особенно на курортах Турции или Египта, которые довольно популярны и у наших соотечественников, и у россиян и других представителей стран бывшего СССР. "Специалисты" могут достаточно просто приблизиться к "объекту", скрыто совершить похищение (способов существует множество) и тайно вывезти".

Отправка "объекта" в Россию может успешно быть осуществлена из Сирии, которая граничит с Турцией, или из Ливии, которая граничит с Египтом. Перевезти подобный "тайный груз" через такие границы достаточно просто, ведь они контролируются на выезд не так тщательно (а для россиян еще и очень лояльно). Кроме того, в Сирии и в Ливии находятся российские войска, и сюда, как к себе домой, летают их самолеты.

Подобный "хаб" для отправки "груза" есть и в Европе, скорее всего – в Сербии, которая является верным соратником России и часто оказывает ей помощь в таких "мутных" делах. Из Сербии достаточно удобно доставлять "объект", если он был похищен на популярных у нас балканских курортах (Болгарии, Черногории, Албании, а также Греции или Хорватии).

Разработаны даже планы "эвакуации" "объекта" из других европейских стран, но это значительно труднее и рискованнее, да и вряд ли когда-нибудь россияне похитят кого-то "очень важного" из Испании, Италии или Франции. Что касается азиатских курортов (Таиланд, Индонезия), то Россия там имеет несколько "союзников" с АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии), где российские самолеты мало кто по-настоящему контролирует .

Все это звучит несколько фантастически – как шпионский роман, но случаи с задержанием Игоря Мазура, похищением Павла Гриба ярко свидетельствуют, что Россия не останавливается перед обстоятельствами. I если необходимо будет задержать или похитить украинца из-за границы – то она это попытается сделать.

Хотя агенты вроде "солсберецких петровых-боширових" работают грубо и примитивно, но свой "грязный след", такой как убийство Литвиненко или отравление Скрипаля, они могут оставить даже в стране с достаточно высоким уровнем безопасности.

Что касается различных многолюдных и мультинациональных турецких или египетских курортов, то там россияне могут действовать довольно успешно. Поэтому никогда не надо забывать, что за соседним столиком ресторана в отелях Шарм-эль-Шейха или Антальи могут сидеть не "нефтяники из Сургута", а ГРУ-шные "чепигы-мишкины", которые охотятся за кем-то из наших соотечественников.

И пока между Украиной и Россией идет война, мы должны помнить, что опасность подстерегает со всех сторон - аже в таких странах как Польша, которые всячески активно поддерживают нас в противостоянии с Москвой.

Мы в очередной раз убедились, что враг наш хитрый и коварный и полагаться нам приходится только на собственные силы.

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