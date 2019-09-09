Под Житомиром напали на инкассаторов: что известно

В Житомирской области произошло вооруженное нападение на инкассаторов. Преступникам удалось скрыться

Как сообщил источник OBOZREVATEL, ЧП произошло утром 9 сентября. По предварительной информации, нападавшие были на автомобиле Daewoo Lanos зеленого цвета без номеров.

По данным инсайдера, на их одежде была надпись "Служба безопасности Украины". Также во время нападения якобы ранен сотрудник полиции. По предварительной информации преступники использовали огнестрельной оружие.

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В пресс-службе ГУНП в Житомисркой области OBOZREVATEL сообщили, что пока не комментируют ситуацию. "Готовим официальную информацию", – сообщили в ведомстве.

В полиции Киевщины нашим журналистам сообщили, что в области введена операция "Сирена".

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии нашему изданию сообщила, что о нападении ей ничего не известно. При этом добавила, что это не первый случай, когда преступники одевают что-то похожее на форму СБУ. "К сожалению в военторге все это можно купить", - отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL 6 сентября, в Голосеевском районе Киева неизвестный устроил стрельбу в троллейбусе с людьми. Двое пассажиров получили ранения.

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