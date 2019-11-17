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17 ноября • обновлено в 13:52
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Под Одессой загорелось авто с полицейскими: подробности жуткого ЧП

1.6т
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В субботу, 16 ноября, в городе Измаил Одесской области на ходу вспыхнул автомобиль полиции.

Как сообщили в пресс-службе, в момент ЧП в салоне находилась следственно-оперативная группа полиции, которая направлялась на вызов.

Прямо во время движения автомобиль начал пылать. Полицейские пытались потушить пожар, но ликвидировать его удалось лишь после приезда сотрудников ГСЧС.

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Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. По факту происшествия проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

ЧП под Одессой

ЧП под Одессой

Бессарабия inform

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне под Одессой внедорожник раздавил людей. Трагедия произошла возле села Старые Маяки в Ширяевском районе.

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Место
Украина Одесса
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