Под Одессой нашли тело полуобнаженной девушки: вещи обнаружили далеко в поле. Видео 18+

Под Одессой в районе рынка "7-й километр" на дороге водители обнаружили тело полуобнажённой девушки.

Как сообщили OBOZREVATEL в отделе коммуникации области, одежда погибшей была обнаружена в 200-х метрах от ее тела в поле (чтобы посмотреть видео 18+, проскрольте до конца страницы).

"В полицию поступило сообщение от том, что в районе "7-го километра" было обнаружено тело полуобнаженной женщины. На месте происшествия, правоохранители обнаружили мертвой девушку, предварительно со следами наезда. Вещи погибшей были обнаружены в 200-х метрах в поле. Ее личность устанавливается", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что тело девушки было отправлено на экспертизу, которая должна установить причину смерти, а также была ли она мертва на момент возможного ДТП.

Под Одессой нашли тело полуобнаженной девушки: вещи обнаружили далеко в поле / фото пресс-служба полиции Одесской области

Под Одессой нашли тело полуобнаженной девушки: вещи обнаружили далеко в поле / фото пресс-служба полиции Одесской области

Под Одессой нашли тело полуобнаженной девушки: вещи обнаружили далеко в поле / фото пресс-служба полиции Одесской области

Под Одессой нашли тело полуобнаженной девушки: вещи обнаружили далеко в поле / фото пресс-служба полиции Одесской области

Как сообщает Telegram-канал "Х***а Одесса", погибшая, возможно, была беремена.

"Появилось видео с места у 7км, где обнаружили труп девушки, возможно, была беременна. Что произошло - не понятно, говорят, что следов от ДТП нет", говорится в публикации.

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