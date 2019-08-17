Под Львовом разбился военный вертолет: все подробности

На аэродроме "Броды" во Львовской области 16 августа потерпел крушение вертолет Ми-2. На его борту находилось два человека.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, в результате инцидента никто не пострадал.

"16 августа в 15:33 от оперативного дежурного Западного РКЦ (Куц) поступило сообщение, что на аэродроме "Броды" во время взлета с высоты около трех-четырех метров упал на правый бок вертолет Ми-2, на борту которого находилось два члена экипажа. В результате происшествия травмированных нет, пожара не было", – говорится в сообщении.

Ми-2 "112 Украина"

Спасатели также отметили, что по факту происшествия проводится проверка. Пожарно-спасательные подразделения не привлекались к ликвидации последствий ЧП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 29 на 30 мая на Ривненщине возле села Сестрятин разбился вертолет Ми-8 авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В момент трагедии он осуществлял учебно-тренировочный полет. Погибли четверо членов экипажа.

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