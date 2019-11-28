Под крики "Ганьба!" Суд вынес скандальное решение по ветерану АТО "Пуме"

В четверг, 28 ноября, Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана АТО Инны Грищенко с позывным "Пума", которую подозревают в причастности к покушению на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области, связанного с криминальным миром.

Судья встала на сторону прокуратуры, которая была против освобождения женщины под круглосуточный домашний арест, отклонив ходатайство защиты (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Главным аргументом стороны обвинения было то, что "Пума" якобы может сбежать, поскольку воевала в АТО. Адвокат подозреваемой Маси Найем уже выразил на своей странице в Facebook возмущение по этому поводу.

Суд вынес скандальное решение по ветерану АТО "Пуме" Факты

Защита Грищенко настаивала, что ее задержали незаконно и безосновательно, ведь дело расследуется с 2018 года, и за это время женщина не убежала и не скрывалась. Перед задержанием она не получала никаких повесток.

Кроме того, во время задержания и вручения подозрения ветерану рядом не было ее адвоката.

Сама "Пума", выступая в суде, рассказала, что неоднократно приходила к следователям, когда дело расследовали еще в Ивано-Франковске. По словам женщины, ей еще там планировали вручить подозрение.

После оглашения решения Грищенко заявила, что из-за нее следствие пытается давить на мужа, чтобы "выбить" признание.

Владислав и Инна Грищенко Facebook Инны Грищенко

Ранее СМИ писали о том, что Инна Грищенко и ее муж Владислав якобы фигурируют в деле убийства журналиста Павла Шеремета. Однако пока официально ей объявлено ​​подозрение только по делу покушения на взрыв в Ивано-Франковской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 ноября сотрудники МВД нагрянули с обысками к Инне Грищенко и ее супругу, участнику боев за ДАП Владиславу Грищенко "Буче". Также обыски прошли у волонтера "Евдокии Бандеровки".

Позже стало известно, что полиция провела обыск и в известной пиццерии Pizza Veterano, а также по месту жительства матери сооснователя заведения Дмитрия Терещенко.

Основатель кафе Леонид Остальцев пояснил, что действия правоохранителей проходили в связи с расследованием покушения на убийство.

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