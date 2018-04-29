Под Киевом убили бывшего депутата: подробности и фото

В Киевской области в городе Переяслав-Хмельницкий рано утром 29 апреля был застрелен экс-депутат местного горсовета Сергей Мевша.

Как сообщает "Вестник Переяславщины" со ссылкой на полицию, около 5 утра возле одного из городских кафе у 50-летнего Мевши возник конфликт с местным жителем - мужчиной 1970 г. р.

В результате последний достал из своей машины зарегистрированное охотничье ружье и выстрелил в грудь обидчика. От полученных ранений бывший депутат скончался на месте.

По информации "Переяслав Онлайн", правоохранители нашли ружье, из которого стреляли в Мевшу, а также задержали убийцу.

Сергей Мевша

Сергей Мевша

Сергей Мевша

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Запорожье жестоко убили бывшего депутата Генического районного совета, учителя физкультуры Счастливцевской школы Константина Гурулева.