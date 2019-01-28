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"Погиб там, где нес служение": воина ВСУ провели в последний путь под Киевом

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С погибшим во время вражеского обстрела в зоне ООС военнослужащим ВСУ простились в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.

25 января возле с.Катериновка Луганской области российско-оккупационные войска обстреляли из противотанкого ракетного комплекса (ПТРК) автомобиль наших военных. Виталий Губенко погиб, четверо воинов были ранены.

Виталий Губенко, позывной "Батюшка". Ему было 53 года

Виталий Губенко, позывной "Батюшка". Ему было 53 года

Начальник эвакуационного отделения 54-й ОМБр Виктор Мацык написал в Facebook: "Очень добрый был человек. Мне пришлось констатировать его смерть. ПТРК. Умер мгновенно, без боли".

Виталий Губенко (позывной "Батюшка") был прапорщиком, стрелком 25-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь" 54-й ОМБр.

Попрощаться с Виталием Губенко пришло много военных и гражданских

Попрощаться с Виталием Губенко пришло много военных и гражданских

В подразделении OBOZREVATEL рассказали, что воинская должность Виталия Губенко - стрелок, однако на протяжении длительного времени он выполнял обязанности капеллана.

"Для бойцов он делал все, что должен капеллан, что должен настоящий священник. Очень смелый, честный и справедливый человек. Также он помогал всем нищим и обездоленным, покупал им продукты, давал деньги... Очень горькая потеря", - рассказали военные.

"Погиб там, где нес служение": воина ВСУ провели в последний путь

Виталия отпевали в Храме Казанской иконы Божией Матери и Новомучеников Православных в Софиевской Борщаговке. Похоронили тут же, возле храма.

"Виталий хотел быть похороненным на территории церкви - это сбылось. К сожалению, очень рано", - рассказали OBOZREVATEL близкие воина.

Около 25 лет назад Виталий Губенко дал обет безбрачия. У него не было семьи и детей. Однако он всегда беспокоился и заботился о других детях - особенно лишившихся отцов на войне.

Отец Владимир рассказал, что Виталий не один десяток людей привел в храм, где его сегодня отпевали и на территории которого он нашел последнее пристанище.

"Погиб там, где нес служение": воина ВСУ провели в последний путь

"Он был настоящим миссионером. Когда я узнал, что Виталий служит в батальоне "Киевская Русь"... Знаете, а ведь первые миссионеры Киевской Руси тоже погибли - их убили. Виталия знает море людей - именно как проповедника. То, что мы называем промыслом Божьим, который нам непонятен до конца... Многие хотели бы знать свою судьбу, однако мы не знаем - может это и правильно. Но Виталий погиб там, на том месте, где он нес служение. Погиб на войне. Царство небесное, вечный покой", - сказал отец Владимир.

Сестра погибшего Виталия Губенко со слезами на глазах пожелала всем воинам вернуться домой. С победой.

"Погиб там, где нес служение": воина ВСУ провели в последний путь

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января возле села Троицкое Луганской области оккупанты подбили две грузовые машины, в которых находились украинские военные. В результате 10 защитников Украины пострадали.

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Автор
Анна МолчановаАнна Молчанова
Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеНовости Киева и Киевской области ЭксклюзивНовости Луганска и Луганской области
Место
УкраинаКиев
Теги
войнаВооруженные силы Украины
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