"Погиб там, где нес служение": воина ВСУ провели в последний путь под Киевом

С погибшим во время вражеского обстрела в зоне ООС военнослужащим ВСУ простились в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.

25 января возле с.Катериновка Луганской области российско-оккупационные войска обстреляли из противотанкого ракетного комплекса (ПТРК) автомобиль наших военных. Виталий Губенко погиб, четверо воинов были ранены.

Виталий Губенко, позывной "Батюшка". Ему было 53 года

Начальник эвакуационного отделения 54-й ОМБр Виктор Мацык написал в Facebook: "Очень добрый был человек. Мне пришлось констатировать его смерть. ПТРК. Умер мгновенно, без боли".

Виталий Губенко (позывной "Батюшка") был прапорщиком, стрелком 25-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь" 54-й ОМБр.

Попрощаться с Виталием Губенко пришло много военных и гражданских

В подразделении OBOZREVATEL рассказали, что воинская должность Виталия Губенко - стрелок, однако на протяжении длительного времени он выполнял обязанности капеллана.

"Для бойцов он делал все, что должен капеллан, что должен настоящий священник. Очень смелый, честный и справедливый человек. Также он помогал всем нищим и обездоленным, покупал им продукты, давал деньги... Очень горькая потеря", - рассказали военные.

Виталия отпевали в Храме Казанской иконы Божией Матери и Новомучеников Православных в Софиевской Борщаговке. Похоронили тут же, возле храма.

"Виталий хотел быть похороненным на территории церкви - это сбылось. К сожалению, очень рано", - рассказали OBOZREVATEL близкие воина.

Около 25 лет назад Виталий Губенко дал обет безбрачия. У него не было семьи и детей. Однако он всегда беспокоился и заботился о других детях - особенно лишившихся отцов на войне.

Отец Владимир рассказал, что Виталий не один десяток людей привел в храм, где его сегодня отпевали и на территории которого он нашел последнее пристанище.

"Он был настоящим миссионером. Когда я узнал, что Виталий служит в батальоне "Киевская Русь"... Знаете, а ведь первые миссионеры Киевской Руси тоже погибли - их убили. Виталия знает море людей - именно как проповедника. То, что мы называем промыслом Божьим, который нам непонятен до конца... Многие хотели бы знать свою судьбу, однако мы не знаем - может это и правильно. Но Виталий погиб там, на том месте, где он нес служение. Погиб на войне. Царство небесное, вечный покой", - сказал отец Владимир.

Сестра погибшего Виталия Губенко со слезами на глазах пожелала всем воинам вернуться домой. С победой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января возле села Троицкое Луганской области оккупанты подбили две грузовые машины, в которых находились украинские военные. В результате 10 защитников Украины пострадали.

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