Под Донецком перевернулся автобус с 50 пассажирами: подробности и фото жуткой аварии

Возле Авдеевки, которая находится недалеко от оккупированного Донецка, перевернулся рейсовый автобус с 50 пассажирами.

Как сообщает пресс-служба местной полиции, авария произошла вечером 30 ноября неподалеку с.Новокалиново.

Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с дороги и перевернулся. Пятеро пассажиров обратились за медицинской помощью.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Под Авдеевкой перевернулся автобус police.dn.ua

Под Авдеевкой перевернулся автобус police.dn.ua

Под Авдеевкой перевернулся автобус police.dn.ua

Как писал OBOZREVATEL, накануне в России с моста на лед рухнул автобус с туристами. Погибли 19 человек, еще десятки попали с травмами в больницу.

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