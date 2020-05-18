В понедельник, 18 мая, детективы НАБУ сообщили народному депутату Украины VIII созыва Станиславу Березкину о подозрении в незаконном получении почти 1 млн грн компенсации за аренду жилья.

Как сообщила пресс служба НАБУ, действия бывшего нардепа квалифицированы по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Экс-нардеп Станислав Березкин

"По данным следствия, имея собственное жилье в центре столицы, он получил право пользования гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Киев", на что из бюджета, предусмотренного на обеспечение деятельности парламента, потрачено более 937 тыс. грн с ноября 2014 года по август 2019 года", – говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что Березкин уже имеет статус подозреваемого в деле по факту завладения $20 млн АО "Ощадбанк". В хищении этих денег подозревают также сына и брата экс-нардепа.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ проводят с октября 2018 года.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале НАБУ сообщало, что народный депутат Украины VII и VIII созывов незаконно получил от государства компенсацию за аренду жилья в размере 361 тыс. грн.

Всего были привлечены к ответственности пятеро экс-нардепив за незаконное получение компенсации на более 2,6 млн грн. В рамках расследования фактов незаконной компенсации в бюджет возвращено около 1,65 млн грн. Еще ряд народных избранников пересмотрели свою потребность в получении компенсаций и отказались от нее.

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