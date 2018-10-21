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Почему в Украине не любят Московский патриархат: блогер показал знаковое фото

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В сеть попало фото, которое свидетельствует, что Московский патриархат на оккупированных территориях Донбасса поддерживает тесные связи с террористами "Л/ДНР".

Известный блогер Фашик Донецкий опубликовал в Twitter снимок, на котором священник в компании боевиков стреляет из пистолета на стрельбище.

"Х** его знает, почему не любят Московский п*дриархат в Украине", - написал блогер под снимком.

Почему в Украине не любят Московский патриархат: блогер показал знаковое фото
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"Вор в законе" воюет за "русский мир" в "ДНР": всплыло его фото

Интернет-пользователи активно обсуждают снимок:

"Потому что Московский патриархат - это благословление войны в Украине!!!"

"Ватные п*рдаки горят"

"Опятьжиклєвєщутбєси!)"

Почему в Украине не любят Московский патриархат: блогер показал знаковое фото
Почему в Украине не любят Московский патриархат: блогер показал знаковое фото
Почему в Украине не любят Московский патриархат: блогер показал знаковое фото
Почему в Украине не любят Московский патриархат: блогер показал знаковое фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал об участии монахов Свято-Успенской Святогорской Лавры УПЦ МП в конфликте на Донбассе. По словам террориста, его личная охрана "состояла из духовных сыновей, монахов, иеромонахов Святогорской Лавры".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Фашик Донецкий
Место
Украина
Объекты
церковный конфликтУПЦ МПНовости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Факторович Фактор
Факторович Фактор
Браво !!!!.Лучшей аргументации для безапелляционного разрыва каких либо связей с гебешной сектой подонков и не найти . Да похуй на даугбабве он или ... да похуй !.Главное - он на стрельбище,в компании кизяков-дебилов ряженых,со стволом в руке и стреляет,а вокруг достаточно много детишек.Вот и задайтесь вопросом, какие морально-духовные ублюдки вырастут видя как поп со ствола стреляет.А вы говорите человеколюбие,возлюби ближнего своего,не убий,насилие плохо ... Защитники мокшанского православия не добрым словом и Библией сохраняют общечеловеческий мир,а насилием и убийствами насаждают свой вонючий и ублюдочный - сруцкий !.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
МП - это псевдорелигиозное объединение по продаже безакцизных сигарет и торговле церковной атрибутикой. Работают под лозунгом "МП и ГБ - едины". Рекламные кричалки этого объединения : "От АК до "Сатаны" - базис "освятим" страны". "Нам в МП - дороже "Тополь" - чем ваще - Константинополь"
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Kievskiy Oleg
Kievskiy Oleg
в Украине миллионы прихожан Московского патриархата. Это так "не любят". Кроме того в несколько раз больше, чем бандеровского киевского патриархата. Обоз, ты чмо, выдаешь версию какого-то бандеровского выблядка-блогера с характерной кличкой фашик, как за "истину". Выблядки бандеровские с отрофированными мозгамию
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Пигин Макс
Пигин Макс
Фоменков Владимир, Не зря он про образование напомнил. Хотя чего ожидать от укроопроса?
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Evlanov Sergey, "По последним опросам прихожан КП чуть ли не вдвое больше, чем КП(!!!)" Занятные результаты укроопроса.
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