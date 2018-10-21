Почему в Украине не любят Московский патриархат: блогер показал знаковое фото

В сеть попало фото, которое свидетельствует, что Московский патриархат на оккупированных территориях Донбасса поддерживает тесные связи с террористами "Л/ДНР".

Известный блогер Фашик Донецкий опубликовал в Twitter снимок, на котором священник в компании боевиков стреляет из пистолета на стрельбище.

"Х** его знает, почему не любят Московский п*дриархат в Украине", - написал блогер под снимком.

Интернет-пользователи активно обсуждают снимок:

"Потому что Московский патриархат - это благословление войны в Украине!!!"

"Ватные п*рдаки горят"

"Опятьжиклєвєщутбєси!)"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал об участии монахов Свято-Успенской Святогорской Лавры УПЦ МП в конфликте на Донбассе. По словам террориста, его личная охрана "состояла из духовных сыновей, монахов, иеромонахов Святогорской Лавры".