"Победа за нами!" ВСУ показали ликвидированного на Донбассе террориста

На Донбассе скончался очередной террорист, который воевал в составе "ДНР" против Украины.

Как сообщил на странице в Facebook офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"), 30 сентября умер Евгений Герасимов ("Василич").

"Сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Все будет Украина и победа за нами!" – написал украинский военный.

Иллюстрация. Террорист "ДНР" 06242.com.ua

Судя по данным волонтерского сайта "Миротворец", Герасимову было 64 года. Он родом из города Снежное Донецкой области, последнее время проживал в Донецке.

Евгений Герасимов ("Василич") Миротворец

Евгений Герасимов ("Василич") Telegram-канал Анатолия Штефана

Евгений Герасимов ("Василич") Соцсети

Евгений Герасимов ("Василич") Telegram-канал Анатолия Штефана

Telegram-канал Анатолия Штефана

Евгений Герасимов ("Василич") Telegram-канал Анатолия Штефана

Как писал OBOZREVATEL, недавно бывший главарь "ДНР" Дмитрий Трапезников стал новым главой администрации столицы республики Калмыкия (Россия) – Элисты.

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