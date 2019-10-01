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1 октября • обновлено в 19:41
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"Победа за нами!" ВСУ показали ликвидированного на Донбассе террориста

1.3т Читать материал на украинском

На Донбассе скончался очередной террорист, который воевал в составе "ДНР" против Украины.

Как сообщил на странице в Facebook офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"), 30 сентября умер Евгений Герасимов ("Василич").

"Сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Все будет Украина и победа за нами!" – написал украинский военный.

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Иллюстрация. Террорист "ДНР"

Иллюстрация. Террорист "ДНР"

06242.com.ua

Судя по данным волонтерского сайта "Миротворец", Герасимову было 64 года. Он родом из города Снежное Донецкой области, последнее время проживал в Донецке.

Евгений Герасимов (

Евгений Герасимов ("Василич")

Миротворец

Евгений Герасимов (

Евгений Герасимов ("Василич")

Telegram-канал Анатолия Штефана

Евгений Герасимов (

Евгений Герасимов ("Василич")

Соцсети

Евгений Герасимов (

Евгений Герасимов ("Василич")

Telegram-канал Анатолия Штефана

"Победа за нами!" ВСУ показали ликвидированного на Донбассе террориста

Telegram-канал Анатолия Штефана

Евгений Герасимов (

Евгений Герасимов ("Василич")

Telegram-канал Анатолия Штефана

Как писал OBOZREVATEL, недавно бывший главарь "ДНР" Дмитрий Трапезников стал новым главой администрации столицы республики Калмыкия (Россия) – Элисты.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР фотографии смерть Вооруженные силы Украины
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hunt andres
hunt andres
Очередной? Ссуки, тодько за сентябрь вы признали 13 ушкваренных Героев. Сколько тх было на самом деле? Твари какложопые.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Старик гонял по Донбассу шароварников-цеевропейцев
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Гусенцова Галина, и умер от простуды, вероятней всего ...
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Ликвидировали ... Всё, собирайте шмотки и домой без премии. В Минске уже подписали вашу судьбу ...
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