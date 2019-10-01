"Победа за нами!" ВСУ показали ликвидированного на Донбассе террориста

На Донбассе скончался очередной террорист, который воевал в составе "ДНР" против Украины.
Как сообщил на странице в Facebook офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"), 30 сентября умер Евгений Герасимов ("Василич").
"Сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Все будет Украина и победа за нами!" – написал украинский военный.
Иллюстрация. Террорист "ДНР"
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Судя по данным волонтерского сайта "Миротворец", Герасимову было 64 года. Он родом из города Снежное Донецкой области, последнее время проживал в Донецке.
Евгений Герасимов ("Василич")
Миротворец
Евгений Герасимов ("Василич")
Telegram-канал Анатолия Штефана
Евгений Герасимов ("Василич")
Соцсети
Евгений Герасимов ("Василич")
Telegram-канал Анатолия Штефана
Telegram-канал Анатолия Штефана
Евгений Герасимов ("Василич")
Telegram-канал Анатолия Штефана
Как писал OBOZREVATEL, недавно бывший главарь "ДНР" Дмитрий Трапезников стал новым главой администрации столицы республики Калмыкия (Россия) – Элисты.
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