Крым не Чечня: украинцам объяснили, почему выборы Путина вне закона

Выборы президента Российской Федерации в Крыму и Чечне не стоит сравнивать по ряду причин.

Об этом в эфире программы "Кворум" на ObozTV заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Понимаете, Путин в определенной степени купил Чечню через Кадырова. Они заливают туда деньгами, Кадыров ездит по миру. Нельзя их сравнивать. Чечня – это федеральный субъект РФ. А Крым – это аннексированная территория. Она присоединена в нарушение международного права. Там выборов никаких быть не может. Вся эта процедура нелегитимна, как бы ее не называли. Это незаконный способ, который не предвиден международным правом. О чем мы говорим, если есть факт аннексии, то какие могут быть выборы", - отметил эксперт.

При этом он пояснил, что мировое сообщество не могло признать полностью выборы нелегитимными.

"Мы должны быть реалистами и понимать, что признать выборы вообще нелегитимными невозможно. Но признать сам факт проведения избирательной кампании, агитации в Крыму нелегитимной - это факт", - подчеркнул Мусиенко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Андрей Сенченко рассказал, как Путину удалось достичь убедительной победы на президентских выборах в Крыму.