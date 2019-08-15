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По "закону Савченко": в Мариуполе на свободу вышел осужденный террорист

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В четверг, 15 августа, в Мариуполе на свободу вышел осужденный Валерий Кирсанов, который воевал на стороне террористов "Л/ДНР".

Об этом в Facebook сообщил первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, отметив, что террориста освободили от заключения по "закону Савченко".

"Осужденный на 9 лет подонок Валерий Кирсанов, корректировщик огня по микрорайону Восточный в Мариуполе, сегодня выходит на свободу. Он отбывал наказание по приговору суда от 18 июня 2019 года, но согласно "закону Савченко", сегодня (15 августа) выходит на свободу", – говорится в сообщении.

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Аброськин отметил, что Кирсанов виновен в убийстве 31 и ранении 117 человек в Мариуполе.

"Мы все вместе несем ответственность за этот закон (Савченко), потому что тогда, когда правоохранители выступили против этого, никому это было не нужно, просто сделали вид, что не услышали", – добавил он.

Напомним, что приморский районный суд Мариуполя признал Валерия Кирсанова виновным в корректировке обстрела микрорайона "Восточный" и приговорил к 9 годам лишения свободы.

Валерий Кирсанов

Валерий Кирсанов

Цензор

Как сообщал OBOZREVATEL, Мариупольский суд отпустил под домашний арест двух террористов "ДНР", которые принимали участие в боях за донецкий аэропорт и обстреливали поселок Марьинку.

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Персона
Вячеслав Аброськин
Место
Украина Мариуполь
Теги
терроризм террористы "ДНР"
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филипп филипыч
филипп филипыч
упоротые своей упоротостью просто поражают))
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Serov Oleg
Serov Oleg
на свободу с чистой совестью....можно снова пистить укрокарателей..
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