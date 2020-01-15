По закону Савченко: в Украине освободят самых опасных убийц и насильников

Благодаря Закону Савченко на свободу вышел убийца двухлетнего малыша. 34-летний крымчанин из десяти лет, положенных по приговору суда, за решеткой провел чуть более трех. И те – в СИЗО Киева. Теперь он спокойно может разгуливать на свободе, тогда как маленький Дима никогда не сможет обнять маму.

Юристы говорят, что в ближайшее время по этому закону на свободу также могут выйти десятки преступников, которые успели воспользоваться нормами уже отмененного документа. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

После прогулки появлялись синяки и ссадины

Трагедия произошла весной 2016 года в Коцюбинском под Киевом. Тогда мама ребенка Кристина Дьяченко оставила сына со своим сожителем Александром Балакиревым, а сама поехала за старшей дочерью.

Маленький Дима Скрин видео

Как установило следствие, в это время мужчина употреблял амфитамин и алкоголь. Правда, отдыхать мешал ребенок, который начал капризничать. Мужчина жестоко избил маленького Диму, а потом уложил спать.

Когда домой вернулась Кристина, то сожитель стал рассказывать ей о том, как он любит ее детей, как они будут хорошо вместе жить. Мама не стала будить сына, а уже утром обнаружила его мертвым в кроватке. На лице малыша были синяки и шишки, половина тельца также были покрыты следами побоев.

Только тогда мама вспомнила, что после прогулки с отчимом у Димы появлялись синяки на теле. Мужчина уверял, что ребенок сам упал.

Кристина была в шоке, когда узнала, что убийцу ребенка отпустили ТСН

"Уже после трагедии я стала сопоставлять факты. Синяки на тельце, ссадины после прогулки с этим существом. Ребенок не мог ничего объяснить, просто говорил "упал", "улица", – вспоминает Кристина.

Даже сестра этого мужчины не общалась с ним. А его родная мать однажды сказала Кристине, что, мол, не опасается ли она оставлять с ним своих детей. Тогда женщина не придала этому значения, подумала, что мама просто не хочет видеть ее в невестках.

К тому же когда семья приезжала в квартиру Балакирева в Коцюбинском, то Дима становился совсем другим: из шустрого малыша он превращался в правильного школьника, не баловался и вел себя тихо. "Балакирев тогда пояснял, что просто я с ребенком разговариваю на украинском языке, а он на русском. И даже какие-то статьи психологов показывал. Он все время с Димочкой говорил на пониженных тонах. Просил его почаще оставлять с ним наедине, чтобы он мог его купать, кормить, гулять", – говорит OBOZREVATEL Кристина.

После в компьютере Балакирева нашли видео, где он купает Диму. Правда психологи поясняли, что снимал он не просто так, это не было видео купания счастливого ребенка.

Мама мальчика пообещала умершему сыну наказать преступника ТСН

Обвиняемый Александр Балакирев на суде так и не признал свою вину. Хотя на допросах и на следственном эксперименте показывал и рассказывал как бил маленького ребенка. Также его подозревали в изнасиловании ребенка, но потом эту статью сняли из-за недоказанности.

"Действительно, эту статью сняли. Хотя доказательства были, но часть их куда-то пропала. Например, у него был изъят компьютер, а потом он куда-то делся. Там были видео его с ребенком", – говорит адвокат потерпевших Ксения Проконова.

По словам мамы малыша, и экспертиза стала вести себя по-другому, утверждали, что изнасилование могло произойти на несколько дней раньше. А обвиняемый отказался проходить полиграф.

Полиция изъяла у Балакирева амфитамин, а также гранату. Поэтому против него было открыто дело сразу по нескольким статьям. Также стало известно, что Балакирев является бывшим сотрудником полиции, правда, не аттестованным.

Отпустили на волю за хорошее поведение и труд

Только в феврале 2019 года Бородянский суд Киевской области приговорил отчима к 10 годам лишения свободы. И уже тогда стало понятно, что ему по Закону Савченко срок пересчитают, фактически шесть лет он уже отсидел в СИЗО.

На суде отчим прятал свое лицо ТСН

Пока длились апелляционные жалобы, то только в октябре 2019 года приговор вступил в силу. Но и тогда Балакирева почему-то не перевели в колонию, он продолжал находиться в СИЗО.

А недавно адвокат потерпевших Ксения Проконова узнала, что Шевченковский суд Киева без их ведома отпустил мужчину на волю. Оказалось, что мало того, что ему пересчитали срок, но еще и отпустили условно-досрочно – за хорошее поведение и труд в стенах СИЗО. Фактически убийца ребенка отсидел всего на всего чуть более трех лет.

"Ни потерпевших, ни прокуратуру области, которая вела это дело, на заседание не приглашали… Балакирев не отсидел ни дня в тюрьме. Его почему-то задержали в СИЗО, представитель которого Синотова Г.О и прокурор Киева Рослик А.А. не возражали против его освобождения. Он, оказывается, встал на путь исправления. Впервые вижу такое единодушие прокурора и судьи. Мы сейчас пытаемся выяснить почему и насколько его задержали в СИЗО. Вероятно тут ему было проще договориться, чем в колонии на новом месте", – говорит Проконова.

Что касается утверждений прокурора и представителя СИЗО, что Балакирев встал на путь исправления и доказал это своей дисциплиной и трудом, то адвокат Проконова отмечает, что в СИЗО нет возможности трудиться.

Маленький Дима Скрин видео

"Он не покаялся, он не выплатил ни копейки материального ущерба, который ему присудили. Более того, сейчас он подал кассацию на решение суда. Получается он ничего не осознал и не встал на путь исправления. К тому же рассматривать вопрос об условно-досрочном освобождении (УДО) должны были только после того, как он отсидит реальный срок в 2/3, а не пересчитанный по Закону Савченко", – говорит Проконова.

Она также подчеркивает, что теперь существует угроза для родных мальчика. "Потерпевшим нужна охрана. В семье осталась дочь, да и взрослые тоже рискуют. Тем более что угрозы маме и отцу ребенка поступали из СИЗО. Опасаются даже соседи", – считает адвокат.

Сама Кристина говорит, OBOZREVATEL что прямо из СИЗО Балакирев с чужих аккаунтов писал ей угрозы, требовал, чтобы она "закрыла рот", если хочет жить. Теперь Кристина опасается за свою дочь, а появления бывшего подсудимого боятся даже его соседи.

Адвокат Балакирева Сергей Гриньковский считает, что в СИЗО условия хуже, чем в колонии. А вот на вопрос OBOZREVATEL, считает ли он нормальным, что человек, который жестоко убил ребенка, пробыл за решеткой чуть более трех лет, ответил: "Нет, это не нормально. Но только для тех, кто совершил преступление. А я уверен, что мой подзащитный этого не совершал. Обратитесь к другой стороне, и спросите у них что случилось".

Теперь на волю выйдут убийцы и насильники

Адвокат Ростислав Кравец обращает внимание, что по так называемому Закону Савченко на волю вышли уже много преступников.

"Сначала была первая волна, когда освобождались люди за менее тяжкие преступления. Мы помним судью-колядника Игоря Зварыча, экс-депутата Виктора Лозинского (который убил человека – Авт.). А сейчас уже началась вторая волна, когда этот Закон используют люди, осужденные за более тяжкие преступления", – говорит Кравец.

Маленький Дима

И хотя сам Закон уже отменен (это произошло 21 июня 2017 года), но он продолжает работать для тех, кто попал в СИЗО во время его действия.

"Зачастую лица, которые обвинялись в тяжких преступлениях, понимали, что пребывание в СИЗО им засчитывается как день за два. Поэтому они всячески затягивали судебные заседания, чтобы как можно больше времени провести там, а не в тюрьме и сократить себе реальный срок", – говорит Кравец.

По данным организации Transparency International Ukraine, только за первый год, после вступления в силу Закона Савченко, на волю вышли 900 человек, осужденные за убийства и 100, осужденные за изнасилования.

Среди известных заключенных, для которых Закон Савченко стал ключом к двери на свободу, "доктор Пи" Андрей Слюсарчук. В 2018 году на волю вышел убийца известного фотографа Виталия Розвадовского Ярослав Полушкин. Всего в СИЗО он провел 7 лет, а поскольку ему дали срок 13 лет, то он был освобожден.

В августе 2019 года был освобожден террорист Валерий Кирсанов, который был наводчиком огня во время обстрела Мариуполя в январе 2015 года. Тогда погибли 29 человек. Его приговорили к 9 годам лишения свободы, 4,5 из которых он провел в СИЗО.

По этому же закону на свободе оказался известный антимайдановец Игнат Кромской "Топаз". Также в ближайшее время могут освободиться десятки террористов, насильников и убийц.

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