Разведение войск на Донбассе проходит по плану России, поскольку Украина демонстрирует мирные инициативы в одностороннем порядке.

Об этом заявил в эфире ObozTV экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный. По его мнению, украинские войска должны вернуться на оставленные позиции.

"Это называется отвод войск и "разведение" людей через масс-медиа. Так оно на самом деле выглядит, потому что мы попали в ситуацию, когда количество жертв на фронте не уменьшается, количество обстрелов не уменьшается, а мы в одностороннем порядке действуем", – заявил Бессмертный.

По его словам, для Украины план действий в такой ситуации "лежит на поверхности".

"После событий, которые происходят на фронте, произошел отвод, который не достиг результата. Обстрелы продолжаются – вернули войска на свои места", – пояснил он.

"На самом деле мы идем путем достижения мира, который в результате выглядит как манипуляция со стороны Кремля высшим политическим руководством Украины... Видно, что Кремль движется по своему плану. Было сказано так – разведение войск, дальше садитесь за стол переговоров с представителями Луганска и Донецка, дальше вносите изменения в Конституцию, принимаете закон об особом порядке местного самоуправления", – отметил украинский дипломат.

Как подчеркнул Бессмертный, Россия по пунктам выдвигает Украине жесткие требования относительно Донбасса, однако украинское руководство, вместо формирования собственной повестки, лишь озвучивает "мем" о "достижении мира".

"Кремль уже взял нынешнее украинское руководство в руки, оно уже не выкрутится из этого концепта", – считает он.

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