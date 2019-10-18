"По мировому опыту": Тука раскрыл детали амнистии на Донбассе

Амнистия членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе будет проходить по алгоритму, который "неоднократно был использован в разных странах мира".
Об этом рассказал в эфире ObozTV бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, комментируя процедуру амнистии для сторонников оккупантов.
На вопрос, как будут определять, кто в ОРДЛО попадает под амнистию, а кто нет, Тука ответил: "Обычно такие процедуры проходят следующим образом: когда проходит первая волна амнистии, те люди, которые подозреваются в совершении преступлений и имеют возможность получить от государства избавление от наказания, берут на себя обязательство сотрудничать со следствием".
"Они начинают давать показания, рассказывать детали, что происходило у них на глазах, таким образом собирая доказательную базу для будущих обвинений своих бывших коллег или подчиненных", – пояснил бывший замминистра.
По словам Туки, этот алгоритм неоднократно был использован в разных странах мира. "Международный опыт является довольно действенным", – добавил он.
24tv.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Украина приняла все необходимые законы по амнистии членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе в рамках Минских соглашений.
Амнистия заработает после проведения местных выборов в Донецкой и Луганской областях, когда на оккупированных территориях будет избрана легитимная украинская власть. Под амнистию не попадут лица, совершившие военные преступления и причастные к крушению малайзийского "Боинга".
В "ДНР" заявили, что такие условия амнистии не были с ними согласованы, и потому им "категорически не подходят".
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