"По мировому опыту": Тука раскрыл детали амнистии на Донбассе

Амнистия членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе будет проходить по алгоритму, который "неоднократно был использован в разных странах мира".

Об этом рассказал в эфире ObozTV бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, комментируя процедуру амнистии для сторонников оккупантов.

На вопрос, как будут определять, кто в ОРДЛО попадает под амнистию, а кто нет, Тука ответил: "Обычно такие процедуры проходят следующим образом: когда проходит первая волна амнистии, те люди, которые подозреваются в совершении преступлений и имеют возможность получить от государства избавление от наказания, берут на себя обязательство сотрудничать со следствием".

"Они начинают давать показания, рассказывать детали, что происходило у них на глазах, таким образом собирая доказательную базу для будущих обвинений своих бывших коллег или подчиненных", – пояснил бывший замминистра.

По словам Туки, этот алгоритм неоднократно был использован в разных странах мира. "Международный опыт является довольно действенным", – добавил он.

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Украина приняла все необходимые законы по амнистии членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе в рамках Минских соглашений.

Амнистия заработает после проведения местных выборов в Донецкой и Луганской областях, когда на оккупированных территориях будет избрана легитимная украинская власть. Под амнистию не попадут лица, совершившие военные преступления и причастные к крушению малайзийского "Боинга".

В "ДНР" заявили, что такие условия амнистии не были с ними согласованы, и потому им "категорически не подходят".

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!