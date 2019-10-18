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18 октября • обновлено в 20:53
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"По мировому опыту": Тука раскрыл детали амнистии на Донбассе

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Амнистия членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе будет проходить по алгоритму, который "неоднократно был использован в разных странах мира".

Об этом рассказал в эфире ObozTV бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, комментируя процедуру амнистии для сторонников оккупантов.

На вопрос, как будут определять, кто в ОРДЛО попадает под амнистию, а кто нет, Тука ответил: "Обычно такие процедуры проходят следующим образом: когда проходит первая волна амнистии, те люди, которые подозреваются в совершении преступлений и имеют возможность получить от государства избавление от наказания, берут на себя обязательство сотрудничать со следствием".

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"Они начинают давать показания, рассказывать детали, что происходило у них на глазах, таким образом собирая доказательную базу для будущих обвинений своих бывших коллег или подчиненных", – пояснил бывший замминистра.

По словам Туки, этот алгоритм неоднократно был использован в разных странах мира. "Международный опыт является довольно действенным", – добавил он.

"По мировому опыту": Тука раскрыл детали амнистии на Донбассе

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Украина приняла все необходимые законы по амнистии членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе в рамках Минских соглашений.

  • Амнистия заработает после проведения местных выборов в Донецкой и Луганской областях, когда на оккупированных территориях будет избрана легитимная украинская власть. Под амнистию не попадут лица, совершившие военные преступления и причастные к крушению малайзийского "Боинга".

  • В "ДНР" заявили, что такие условия амнистии не были с ними согласованы, и потому им "категорически не подходят".

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Война на Донбассе Минские договоренности
Персона
Георгий Тука
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
"В "ДНР" заявили, что такие условия амнистии не были с ними согласованы, и потому им "категорически не подходят". т.е. Тука и нацики идут лесом! в полном соответстии с утвержденным ООН планом!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Петренко Амадеус, да пофиг что они хотят я ещё раз тебе повторяю есть минские договора и там четко прописано что нет никаких лднр!!!нет их и мнение каких то там клоунов никому не интересно)))подписали выполняйте))))
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Артеллерист Моня, девочка! не повторяй порохолизов! там идет речь о отдельных территориях, которые не хотят иметь НИКАКИХ отношений с такой нациской мразью как ты! и им по утвежрденным ООН положением передается возможность иметь свою армию, судебную, законодательную и исполнительную систему! а ты можешь дальше лизать пыльный ботинок белого господина и не вякать!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Думаете, те, кого вы милостиво "амнистируете" начнут стучать на соседей, друзей и товарищей? Зачем Донбассу это все? Кто на это согласится? Тяните дальше время. Донбасс продолжает получать российские паспорта.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Артеллерист Моня, девочка! как ты ошибаешся! по всем международным документам они очень даже существуют!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Кристина Стефанова, и если вы тупая и так и не поняли то поясню)согласно Минска их не существует)))и их мнение вообще никого не интересует)))ни нас ни ес ни США))))выполняйте что подписали а подписали то что не существует лднр и рашка обязана отдать под контроль ВСУ границу))))))))Так что фенита ля комедия)))))
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